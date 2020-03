Posebne oddaje 24UR in aktualne novice na 24UR.COM

24UR na POP TV

Dogajanje v povezavi s pojavom koronavirusa v Sloveniji bomo torej skozi vsak dan, od ponedeljka do nedelje, do nadaljnjega pokrivali takole:

10.00 – prve informacije o trenutnem stanju v Sloveniji ter drugod po svetu

12.55 - nadaljnji pregled aktualnega dogajanja

16.30 – 24UR Popoldne

19.00 – Osrednja informativna oddaja 24UR

21.15 – 24UR Zvečer, vsak dan vezano na programsko shemo

Preverjeno!

Ekipa oddaje Preverjeno se bo v torkovi oddaji podala v kraj, ki je bil med prvimi z znakom okužb v Sloveniji in preverila, kako je živeti z virusom, kakšni so odzivi okolice, kakšna je stigma. S psihologi bodo preverjali, kako strah vpliva na vedenje ljudi in kako daleč pelje stigmatizacija. Kako se druge države spopadajo z virusom in kakšne so zgodbe o uspehu, tako pri premagovanju virusa že obolelih in sprejetih ukrepih za njegovo zajezitev.

Svet na Kanalu A

Tudi v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri bodo sledili aktualnemu dogajanju v povezavi s koronavirusom doma in po svetu. Urednica oddaje Kristina Hacin: “Svet je znan po tem, da spremlja življenje malega človeka in v trenutni situaciji smo ugotovili, da imajo ljudje še vedno ogromno vprašanj, na katere ne najdejo pravega odgovora in ne vedo, kam se obrniti. Zato smo se odločili, da jim ponudimo pomoč pri neznankah, tako da skupaj s strokovnjaki odgovarjamo na njihova vprašanja. Odziv gledalcev je neverjeten, saj vsak dan prejmemo ogromno vprašanj.” Oddaja Svet sprejema vprašanja na elektronskem naslovu svet@kanal-a.si in družbenih profilih oddaje Svet.

24UR prva izbira gledalk in gledalcev, 24ur.com nov rekord branosti

Da gledalke in gledalci zaupajo informativni oddaji 24UR v iskanju aktualnih in verodostojnih informacij, na dnevni ravni pričajo podatki gledanosti. V obdobju, ko so svet preplavile prve informacije o izbruhih aktualnega virusa, je informativno oddajo 24UR v povprečju spremljalo 45 % gledalcev pred TV zasloni, gledanost pa raste iz dneva v dan. (VIR: AGB Nielsen Media Research; 18-54 let; 24. 2.–11. 3. 2020, v živo in z zamikom na isti dan)

24ur.com je včeraj zabeležil dnevni rekord branosti. Več kot 769.997 Slovencev je obiskalo spletno stran. (Vir: MOSS, SOZ, Ipsos, DotMetrics, marec, 2020)