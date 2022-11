Eden oblečen v Pikačuja, drugi poučuje ob pivu, tretji snema filme

Sodobna šola je precej drugačna, kot so je bili vajeni nekoč. V Kranju se dijaki tehnologije ne učijo iz knjig, ampak se pretvarjajo, da so so v nekem podjetju odgovorni za razvoj. Kot pojasni Nataša Kristan Primšar iz šolskega centra Kranj, so njihovi dijaki dobili proračun, s katerim so razpolagali. Razviti so morali robotske vozičke. Celo ocenjevali so jih na poseben način. Projekt dobi oceno 4 in pol, dijaki pa se sami dogovorijo, kdo je zaslužil petico, kdo morda trojko ... To je dejansko lekcija, kako v ekipi pošteno razdeliti zaslužek. V Celju pa dijaki medijske smeri delajo prave filme, posneli so denimo Vlogo za Emo, ki je v kino privabila skoraj 30.000 gledalcev. Pa to ni le lekcija v umetnosti. Naučili so se, kaj pomeni delati v ekipi in imeti cilj.