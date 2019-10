Posedi: Če bi želeli karkoli skrivati, ne bi objavili poročila

Ker smo potrošniki o spornih dodatkih v mesnih pripravkih, odkritih junija, izvedeli tri mesece kasneje, so inšpektorji napovedali ovadbe zoper vodstvo Uprave za varno hrano. Prepričani so, da je uprava s prikrivanjem nepoštenih praks v mesnicah ogrožala zdravje potrošnikov.

Afera za afero – leto se je začelo s spornim poljskim mesom v pripravkih za kebab. Slovenije maja ni obšla niti vseevropska afera z olivnim oljem, pa z žveplanim mletim mesom, ki smo ga potrošniki, med njimi tudi inšpektorji, še letos poleti brezskrbno jedli.

Tak način dela Uprave za varno hrano je nevaren za varno hrano, ocenjuje Boštjan Štefančič iz sindikata ministrstva za kmetijstvo.

Posedi odgovarja, da so glede na tveganja ocenili, da je bilo živilo nevarno."Ampak potem ko preteče rok, ga pač ljudje več ne uporabljajo. In če bi želeli karkoli skrivati, ne bi objavili poročila."

Zapoznelo obveščanje pa ni edina obtožba, s katero si bosta Posedi in prva inšpektoricaAndreja Bizjak od nekaterih kolegov prislužila kazensko ovadbo. Odmevajo tudi delovni spori, nazadnje inšpektorja, ki je v večji trgovski verigi želel izboljšati nadzor nad alergeni.

"Ker je bil preveč vesten, je verjetno začel biti moteč. In se mu je zgodilo, da so ga umaknili s tega primera in mu kvazi ponudili napredovanje, ki ga ni hotel sprejeti. Potem se je začel mobing neposredno nadrejene in glavne inšpektorice," še pripoveduje Štefančič.

Posedi pa naj bi zaposlenim zaradi njihove delovne vneme izročal zadnje opomine pred prekinitvijo delovnega razmerja.

"Opozorila pred odpovedjo so takrat, ko pride do nekih kršitev in med te zagotovo ne spada opozarjanje na nepravilnosti. Moja vrata so odprta in kadarkoli kdo pride, to resno vzamem," odgovarja Posedi.

Kljub dolgi vrsti očitkov, ki jim ostro nasprotuje, pa ne zanika slabega delovnega vzdušja. V zadnjih dveh letih se namreč število nadzorov povečuje, s tem pa tudi obremenitve zaposlenih inšpektorjev, ki bi ta hip potrebovali vsaj še 20 novih sodelavcev.