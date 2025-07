Posek dreves jezi Velenjčane. Občina: Presaditve žal ne bi preživela

"Kljub želji po ohranitvi čim več zelenja so določena drevesa neposredno na poti gradbenih posegov in bi njihovo ohranjanje ogrozilo izvedbo projekta ali varnost," so pojasnili na občini. Usmeritve, katera drevesa je zaradi varnosti in izvedljivosti projekta treba odstraniti, je podala arboristka Nataša Dolejši , v Velenju pa zagotavljajo, da bodo odstranjena zgolj tista drevesa, ki jih ni mogoče obdržati brez negativnih posledic za projekt ali okolje.

V sklopu projekta bo tako skoraj v celoti odstranjena notranja linija dreves med hišnimi številkami 13 in 28 ob Goriški cesti. "Žal so drevesa v slabem stanju in presaditve ne bi preživela," pojasnjujejo na občini, kjer zagotavljajo, da ohranijo vsa drevesa, kjer je to mogoče.

Pravijo, da so jim za boljšo možnost prilagoditve na presaditev in rast pred presaditvijo zmanjšali krošnje, koreninski sistem pa obdelali z mikoriznimi glivami, ki pripomorejo k učinkovitejšemu črpanju hranil in vode iz tal. "Po presaditvi so bila drevesa zalita, zaščitena s sekanci in obkrožena z grebeni za zadrževanje vlage. Zalivanje se nadaljuje vsakih nekaj dni, na začasni lokaciji pa bodo ostala predvidoma do pomladi 2026," dodajajo.

Takšna presaditev dreves ob Goriški cesti sicer po njihovih besedah ni mogoča, zagotavljajo pa, da bodo vsa odstranjena drevesa in grmovnice ustrezno nadomestili z novo zasaditvijo, ki bo izvedena v sodelovanju s strokovnjaki ter v skladu z urbanističnimi in okoljskimi smernicami. "Cilj je, da se območje po koncu del vrne v prvotno stanje in se ga dodatno uredi, z namenom dolgoročnega izboljšanja kakovosti bivanja za prebivalce."