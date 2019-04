Posel dobilo podjetje brez zaposlenih, po zaključku je bilo izbrisano

Posel, vreden več kot 40 tisočakov, je dobilo podjetje, ki s travniki in kmeti ni imelo nobene zveze, pa tudi ne prihodkov ali zaposlenih. In ki je bilo takoj po zaključku posla izbrisano.

Zgodba se začne 5. junija 2017, ko je Ministrstvo za kmetijstvo objavilo naročilo z naslovom, ki ne gre ravno v uho: Analiza uporabe travnikov za potrebe ocene zalog ogljika na (če mi, za razliko od uradnikov, sklanjamo pravilno) travinju. Rok za oddajo ponudbe pa: 14. junij do 10.00 ure. In res, v tem zelo kratkem času, sta se prijavila dva, in to ob natanko isti uri, 9.20.

'Gre za navadno anketiranje kmetov'

Zagrebški Oikon je bil analizo pripravljen narediti za dobrih 92 tisočakov, Zavod študentska praksa Maribor pa je bil precej skormnejši - zahteval je polovičnih 46.250 evrov. In čeprav je bila ta cena še vedno 21 odstotkov nad ocenjeno vrednostjo, je Zavod 14. julija posel dejansko tudi dobil.

Tanja Strmiša, državna sekretarna na Ministrstvu za kmetijstvo ob tem pravi: "Treba je tukaj imeti v uvidu, da gre za razmeroma enostavno delo, ker je bil vprašalnik vnaprej pripravljen, šlo je za navadno anketiranje kmetov."

Zavod je moral namreč anketirati dobrih 1000 kmetov, ki jih je izbralo ministrstvo, odgovoriti pa so morali le na nekaj enostavnih vprašanj. Vseeno so za vsako tako anketo dobili 40 evrov, kar je za podjetje, ki do takrat nikoli ni imelo nobenih prihodkov, prav tako pa niso imeli ne reference ne zaposlenih, ogromno.

"Ni šlo za neko zelo strokovno delo. Ta firma je bila takrat registrirana kot poslovni subjekt in tako je v formalnem smislu izpolnjevala vse pogoje," dodaja Strmiša.

V projektni skupini tudi trenutni koprski župan

Zato še toliko bolj preseneča podatek, da so morali imeti tudi tričlansko projektno skupino, v kateri je moral biti vsaj en posameznik z magisterijem ali doktoratom. In res - Zavod je v skupino povabil Marino Letonja, ki predava o družinskem podjetništvu, zdajšnjega župana Kopra Aleša Bržana, in kmetaLenarta Kunca. Kljub temu so za svoje delo rabili več časa kot je bilo dogovorjeno.

"Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena v začetku avgusta, rok pa je bil do 30. oktobra za izdelavo anket. No, izvajalec je 11 dni zamudil z rokom, zato je bila končna cena tudi nižja," pravi državna sekretarka.

Namesto 46.000 so konec decembra na račun dobili 41.394 evrov, kar je bil edini prihodek Zavoda sploh. Kar še ni vse: sodišče je že 25. oktobra, torej preden so sploh oddali ankete, začelo postopek za izbris podjetja. Razlog pa: niso imeli soglasja za opravljanje dejavnosti na naslovu, kjer so bili prijavljeni, zato je bil Zavod februarja lani tudi dokončno izbrisan in tako ne obstaja več. Tega nismo vedeli, pravi Strniša, ki je odločitev o oddaji naročila tudi podpisala: "Ko se naročilo odda, potem se preverja samo še, ali je bil tudi rezultat."

Kaj pa pravi takratni kmetijski minister Dejan Židan? Ne spomnim se in ne poznam tega razpisa, pravi.