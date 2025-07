Posel z ministrstvom dobilo podjetje v solastništvu poslanca Svobode

"Sploh nisem vedel, da je imelo podjetje kakaršenkoli posel z zdravstvenim ministrstvom. Ko sem to izvedel, sem seveda poklical poslovne partnerje. Povedali so mi, da so kotirali na enem razpisu, na katerem so nato tudi zmagali," trdi poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj .

Posel, vreden 30.000 evrov, je dobilo podjetje Dobre zgodbe, ki je v solasništvu poslanca, člana parlamentarnega odbora za zdravstvo in strankarskega kolega ministrice, so razkrili kolegi s Financ .

In kako so do posla prišli? Na ministrstvu pojasnjujejo, da so prek evidenčnega naročila kontaktirali sedem različnih agencij. Od teh sta se odzvali le dve, pri čemer je družba v solastništvu poslanca Svobode ponudila nižjo ceno in po oceni razpisne komisije tudi boljšo kreativo.

Da bi bila pri poslu odločilna strankarska izkaznica, pa na ministrstvu zanikajo: "Namigovanja o pristranskosti, netransparentnosti in političnemu vplivu ostro zavračamo, saj smo upoštevati načelo gospodarnosti, celoten postopek pa je bil voden povsem transparentno."

Prosen Kralj ob tem pravi, da z ministrico o tem nista govorila, zagotavlja tudi, da se v izbor ni vmešaval. "Nobenega dvoma nimam, da bi bilo pri tem karkoli narobe," je jasen.