Posel zunanje revizije nakupa stavbe na Litijski podjetju Ernst&Young

Pravosodno ministrstvo je izvedlo t. i. evidenčno naročilo za izvedbo forenzične preiskave postopka nakupa poslovne stavbe Litijska cesta 51 v Ljubljani. Povabilo k oddaji so poslali podjetjem Ernst&Young, Forvis mazars consulting in Pricewaterhousecoopers (PwC). Do izteka roka, ki je bil minuli četrtek ob 15. uri, je ponudbo oddalo zgolj podjetje Ernst&Young.

Po pregledu primernosti ponudbe so z ministrstva za pravosodje sporočili, da bo zunanjo revizijo izvedlo podjetje, ki je edino oddalo ponudbo. V ceno posla sta vključeni izvedba forenzične preiskave in priprava forenzičnega poročila.

Ministrstvo za pravosodje bo s ponudnikom podpisalo pogodbo, rok za izvedbo zunanje revizije je 40 dni od datuma uvedbe v delo, ki bo opravljeno v petih dneh po podpisu pogodbe, so pojasnili na ministrstvu.

Ugotovitve zunanje revizije bodo torej znane jeseni, medtem pa brez odgovorov na nekatera vprašanja in dileme, ki so se porajale ob poročilu, ostaja notranja revizija ministrstva. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je vodji službe za notranjo revizijo Suzani Hötzl poslala pisna vprašanja in se je želela z njo tudi sestati, a je revizorka še vedno bolniško odsotna.

Zadevo sicer pregleduje tudi urad za nadzor proračuna. Opravljajo namreč izredni pregled skladnosti delovanja notranje revizije ministrstva za pravosodje z usmeritvami za državno notranje revidiranje.

V okviru revizije realizacije lanskega proračuna pa je pravilnost nakupa stavbe na Litijski pod drobnogled vzelo tudi računsko sodišče. Izdajo zaključnega poročila je po napovedih pričakovati konec avgusta oz. v začetku septembra.