Posestvo Pule je »must visit« na Dolenjskem

Bi z boni želeli spoznati varno idilo v osrčju dolenjske? Lesene hiške, vrhunska kulinarika in vinska klet. Pule.si – le klik do vašega sanjskega oddiha. Po obisku boste na gastronomijo gledali drugače. Odpeljite se na privlačno lokacijo na dolenjsko in si privoščite nepozabni gurmanski izlet.

Dobrodošli na Posestvu Pule – skrbno skritem posestvu v neokrnjenem osrčju narave. Poslopje, katerega zgodovina sega v 17. stoletje postavlja nove temelje v slovenski kulinariki. V Restavraciji Na pul zagotavljamo vrhunsko gastronomsko doživetje. Inspiracijo za menije iščejo v lokalni okolici in presenetil vas bodo s svojo preprostostjo, dovršenostjo jedi in ljubeznijo do detajla. S pridom izkoriščajo naravne danosti posestva in se ravnajo po konceptu »z njive na mizo«. Vse kar boste jedli bo sveže in vrhunske kvalitete.

icon-expand

Prefinjeni užitki v objemu narave S prihodom vstopate na področje nadstandardnih dražljajev. Omogočimo vam tudi razvajanje v SPA & wellness storitvah z zunanjim in notranjim bazenom, finsko in turško savno ter sanariumom. Impozantna vinska klet Posestva Pule hrani preko 250 etiket najboljših slovenskih vinarjev, kakor tudi širok nabor vin tako iz starega (Francija, Italija, Španija, Evropa) kakor tudi novega sveta (Južna Afrika, Južna Amerika, Avstralija, ZDA, itd.). Letošnji prodajni hit so paketi Okusi Pule in Gourmet Pule. Posestvo sprejema bone in prijetna ekipa z veseljem poskrbi za vaše udobje.

icon-expand

Skrivnosti, barve in okusi vinske kleti na Posestvu Pule Na Posestvu Pule vse poteka počasneje. V vinsko klet se boste lahko spustili po kamnitih stopnicah, obdal vas bo prijeten hlad. Obisk vinske kleti, ki jo krasita skulptura Sv. Martina in vinska prisega v slovenščini Hilarija Anderliča iz leta 1612, ljubljanskega vinskega merilca oz. merčuna in meščana, je posebno doživetje. Miha Konečnik, glavni natakar in sommelier Vas bo z navdušenjem popeljal skozi vinske regije Slovenije ter sveta in z Vami delil svojo strast do poznavanja vin in žganih pijač. Med steklenicami v kleti je mogoče najti vse, od bolj konvencionalnih vinarjev do najbolj zagrizenih biodinamikov.

icon-expand

Prenočevanje v ekskluzivnih lesenih hišicah Na Posestvu Pule je devet ekskluzivnih apartmajev v lesenih hišah, ki nosijo imena žensk, ki so zaznamovale rod družine Anderlič. Šest Junior Suite apartmajev ima ločeno spalnico in dnevno sobo. V treh dvonadstropnih družinskih aprtamajih lahko najdete ločeno spalnico ter galerijo z dvema ločenima posteljama. Apartmaji imajo kopalnico, kuhinjo in zasebno teraso. Na Posestvu Pule lahko nastanimo do 24 oseb. Združite obisk Posestva Pule z raziskovanem dolenjske. Priporočamo kopanje v naravni toplici Klevevž, ki je vse bolj priljubljen med kopalci. Spodnja Klevevška jama je poznana kot edina topliška jama na slovenskem. Lahko si na posestvu sposodite kolesa ali palice za nordijsko hojo. Združite svoje aktivnosti z vrhunsko kulinariko, obiskom wellnessa posestva in vaš oddih je lahko popoln.

icon-expand