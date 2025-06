Posestvo Pule: Kjer se slovenska tradicija, narava in posel srečajo v popolni harmoniji. Za nepozabne dogodke.

Posestvo se razteza na več kot 130 hektarjih zasebnega zemljišča in ponuja popoln umik iz mestnega vrveža. V tem zatišju narave se vzpostavi prostor za mirne, osredotočene misli, kreativno energijo in pristno povezanost med ljudmi .

Posestvo ponuja edinstvene notranje in zunanje lokacije , ki so prilagodljive številnim vrstam dogodkov:

Na Posestvu Pule dogodki niso zgolj izpeljani – so doživeti. Izvirni programi team buildinga, od jahanja in delavnic spoznavanja konj do kulinaričnih izzivov in posebnih doživetij, omogočajo ekipam, da se povežejo globlje, bolj naravno in avtentično. Vsaka aktivnost je zasnovana z mislijo na trajnost, zdravje in notranji mir.