Pošiljanje delavcev v karanteno: kdo bo poskrbel za njihovo ekonomsko varnost?

Potem ko je država minuli teden na seznam držav, kjer je epidemiološka situacija zelo slaba, uvrstila še Srbijo, BiH in Kosovo, delodajalci pa sporočajo tistim, ki so in še bodo odhajali v te države, da bodo lahko ostali brez nadomestila v času izrečene karantene oziroma lahko sledijo sankcije z odpuščanjem, so se na stisko teh delavcev odzvali v Društvu Delavska svetovalnica, kjer sprašujejo vlado, kaj je z ekonomsko varnostjo teh oseb?

V urgentnem pozivu vladi so zapisali, da je glede na situacijo povečanega števila oseb, ki so bili napoteni v karanteno, ker so prišli iz tako imenovanih rdečih območij in glede na objavo vladnega pojasnila glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca, čas, da vlada nemudoma reaktivira protikoronski člen, po katerem znaša nadomestilo iz naslova višje sile v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, torej v 80 odstotkih delavčeve plače.

"Pozivamo vas k urgentnemu ukrepanju - velika večina teh delavcev je namreč sprva žrtvovala svoje zdravje ko so v času korona krize marca recimo ostali za tekočimi trakovi, nato se jim je plača znižala za 20 odstotkov, ker so bili poslani na čakanje, zdaj pa je kar nekaj njih padlo v situacijo, ko so bili napoteni v karanteno, kar po vašem mnenju pomeni zgolj 50 odstotkov plače,"so zapisali v urgentnem pozivu in dodali: "Ti delavci so se znašli na prepihu epidemioloških slik, javnopolitičnih ukrepov, pritiskov delodajalcev in seveda tekočih mesečnih stroškov ter oddaljenosti od svojih najbližjih. In naj se ta protikoronski ukrep reaktivira tako, da se bo nadaljeval z dnem ko se je veljavnost tega protikoronskega člena zaključila."

icon-expand če mora delavec v karanteno, mu v tem času pripada zgolj 50 odstotkov nadomestila. Seveda pod pogojem, da je bila karantena odrejena zaradi višje sile, na katero ni mogel vplivati. FOTO: Shutterstock

GZS bo vladi in ministrstvu za delo predlagala, da se nadomestila za čas karantene krijejo s strani proračuna in ne delodajalcev.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmuc je danes dejala: "Če odideš v državo, ki sedaj ni na rdečem seznamu, in jo tja umestijo v času dopusta, potem se je zgodila višja sila. V primeru, ko pa odideš zavestno nekam, čeprav veš, da obstajajo karantenski ukrepi, to ne more več veljati za višjo silo."Delodajalci sicer po njenih besedah ne morejo prepovedati odhoda, lahko pa podajo priporočila vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se izogibamo odhodu v države, kjer obstaja večja verjetnost okužbe, saj se s tem izognemo težavam na zasebnem in poklicnem življenju. Če mora delavec v karanteno za 14 dni, kar pomeni, da bo teh 14 dni v službi odsoten, mu v primeru višje sile, kar ukrep obvezne karantene je, pripada - seveda po dogovoru z delodajalcem, nadomestilo v višini 50 odstotkov.