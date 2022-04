Pošiljanje gesel za elektronsko osebno izkaznico konec aprila

Državljani, ki so oddali vlogo za novo osebno izkaznico in ovojnice z začetnim geslom še niso prejeli, bodo to prejeli predvidoma konec aprila, so sporočili z Upravne enote Ljubljana.

Za uporabo e-osebne izkaznice mora uporabnik na svojo delovno postajo namestiti tudi namensko programsko opremo, ki jo zagotavlja dobavitelj čipov osebne izkaznice. Ker se ta zaradi situacije v Rusiji in Ukrajini sooča s težavami pri razvoju, je prišlo do zakasnitve pri dobavi programske opreme, ki bo državljanom predvidoma na voljo konec aprila. icon-expand Osebna izkaznica FOTO: Bobo Državljan bo ovojnico z začetnim geslom prejel s poštno pošiljko na naslov za vročanje in sicer ne glede na to, kateri način vročitve osebne izkaznice je izbral ob oddaji vloge za osebno izkaznico. Tudi državljani, ki so oziroma bodo osebno izkaznico prevzeli osebno na upravni enoti, bodo ovojnico z začetnim geslom prejeli naknadno na svoj naslov za vročanje. Obvestilo velja do preklica, pojasnjujejo v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh vlade. Biometrična osebna izkaznica je elektronska in vizualno drugačna od dosedanjih. Med novosti spada čip z zapisom biometričnih podatkov. Nova osebna izkaznica bo omogočala tudi elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev in elektronsko podpisovanje. Vključuje tudi QR-kodo za preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava.