Pošiljke s Temuja in Sheina bodo kmalu dražje

Nakupujete na spletnih straneh kitajskih prodajalcev, kot sta Shein in Temu? Že 1. julija bodo male spletne pošiljke v vrednosti do 150 evrov nekoliko dražje. Evropska unija namreč uvaja 3-evrsko carino, ki pa je ne bodo obračunali na paket kot celoto, temveč na vsak posamezen izdelek v njem. Kaj to pomeni za kupce in kako bo videti v praksi?