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Pošiljke s Temuja in Sheina bodo kmalu dražje

Ljubljana, 08. 06. 2026 20.06 pred 35 minutami 1 min branja 8

Avtor:
Leja Hrovat
Paket iz Temuja

Nakupujete na spletnih straneh kitajskih prodajalcev, kot sta Shein in Temu? Že 1. julija bodo male spletne pošiljke v vrednosti do 150 evrov nekoliko dražje. Evropska unija namreč uvaja 3-evrsko carino, ki pa je ne bodo obračunali na paket kot celoto, temveč na vsak posamezen izdelek v njem. Kaj to pomeni za kupce in kako bo videti v praksi?

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KOMENTARJI8

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96bimBo
08. 06. 2026 20.38
Problematično je tudi to, da se bodo 3€ stekali v EU blagajno in ne v državni proračun.
Odgovori
+1
1 0
niktalop
08. 06. 2026 20.35
Namesto da bi se proizvajalci v Evropi, kar jih je še ostalo, potrudili znižati cene so zlobirali davek na uvoz iz nečlanic EU. EU nas skoraj vsakodnevno ljubkovalno brcne v rebra da nas opomni da ji moramo biti hvaležni da carina ni višja.
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+3
3 0
96bimBo
08. 06. 2026 20.41
Na izdelke iz Izraela in ZDA ni davka 3€.
Odgovori
0 0
Paradox
08. 06. 2026 20.27
Še VEDNO bo CENEJE kot karkoli v Evropi, pa je VSE kitajsko.
Odgovori
+5
5 0
čevapgpt
08. 06. 2026 20.21
imamo ddv, imamo carinsko dajatev in imamo nov kitajski davek. 22% je ddvja in v kolikor je vrednost nad 150€ s poštnino vred pa še carinsko dajatev, ki je določena glede na blago v paketu, od 0 pa do 100%, odvisno od robe. Zdaj pa še dadatni kitajski davek, za katerega si niti niso mogli izmislit imena in ga imenujejo kar carina. Super, potem naj se carinske dajatve ukinejo v celoti in bomo vsi plačevali kitajski carinski prispevek.
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+2
2 0
96bimBo
08. 06. 2026 20.42
DDV se bo zvišal. Tako pravi novi minister.
Odgovori
0 0
08. 06. 2026 20.15
Nebo slo dolgo, se ze delajo skladisca v EU
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+6
6 0
jedupančpil
08. 06. 2026 20.42
res je
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0 0
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