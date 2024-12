Posilstvo v Ljubljani: Maročana dobila zaporno kazen ter kasnejši izgon

Po neuradnih informacijah Dnevnika je sodišče na prvi stopnji obtoženega Tahirja Tarzo obsodilo na sedem let zapora, ki mu bo sledil še petletni izgon iz države, A. B. pa je kot starejši mladoletnik obsojen na pet let mladoletniškega zapora in prav tako na izgon. Oba sta bila obsojena za kaznivo dejanje posilstva v sostorilstvu, in sicer po odstavku, ki inkriminira posilstvo z uporabo sile ali grožnje, za katero je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.

Kot je ugotovilo sodišče, sta moška 1. novembra lani ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo na silo odvlekla na bližnjo zelenico. Tam jo je mlajši podrl na tla, starejši pa jo je zgrabil za vrat in jo nato, čeprav se je upirala in ga pozivala, naj preneha, posilil. Mlajši moški je med posilstvom stal v neposredni bližini in stražil.

Policisti so oba aretirali kmalu po napadu, ko so sporočili, da so prijeli državljana Maroka, stara 26 in 23 let. Slednji naj bi po informacijah Dnevnika pozneje zatrdil, da je v resnici precej mlajši, in so mu nazadnje sodili kot starejšemu mladoletniku.