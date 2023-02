Silvestrska poškodba s pirotehniko: zaradi trenutka nespametnosti skoraj ob oko

Skupila sta jo tudi njegova mama in sestričnin partner. "Tudi mamo je raketa zadela v obraz - na srečo ne v oko, poškodovalo jo je okoli očesa, ker ga je še pravočasno zaprla. Sestričnin fant pa je imel poškodovan sluhovod in ožganine po vratu."

"Praznovali smo novo leto - najprej doma, potem pa smo se pol ure pred polnočjo odločili, da gremo vseeno nazdraviti na trg in se še tam malo poveseliti," se letošnjega silvestrovanja spominja Matej Polanec . Le nekaj minut za tem, ko je zbrana množica na Trgu svobode v Slovenski Bistrici skočila v novo leto, pa se je življenje 29-letniku nenadoma obrnilo na glavo. "Po tleh je priletela raketa, od zadaj, oziroma sploh ne vem točno od kod, počila zraven nog in me zadela v oko," pripoveduje. Takoj ko je izstrelek zagledal na tleh, se je sicer skušal obrniti na stran, a prepozno. "Zapiskalo je v levem ušesu, zapeklo v očesu."

Sledila je vsesplošna panika, kaos, se spominja. "Stopil sem stran, počepnil. Počakal, da je piskanje v ušesu prenehalo, nakar sta pri meni že bila redarja, ki sta me odpeljala. Dotaknil sem se očesa, čutil sem samo, kako zelo me je peklo. Imel sem zaprte oči - zdelo se mi je, da če bom gledal, bom oko premikal in bi ga lahko še dodatno poškodoval."

V prvih desetih minutah me je grabila panika, ampak sem poskušal pomiriti. Govoril sem si, da moram ostati miren in čim prej dobiti pomoč – da se vse skupaj očisti in ne pride še do česa hujšega. Sem poskušal ohraniti mirno kri, je pa bila okrog mene zagotovo panika – policija, redarji, gasilci ...

Nemudoma so poklicali reševalce, ki so ga odpeljali v mariborsko bolnišnico. "Sledilo je čiščenje očesa, pri čemer smo se najprej trudili, da smo sploh odprli veko. To se je namreč zaradi opeklin in pa ker sem ga imel zaprtega, zalepilo skupaj," se spominja. Nekje do 7. ure zjutraj je nato sledilo dajanje kapljic, pozneje na eno uro, na tri ure so ga pregledovali zdravniki. "Čistili so mi veko, ker je bila tudi iz notranje strani opečena in skrbeli da se ni zalepila na oko."

Po petih dneh oskrbe v UKC Maribor, so ga prepeljali v ljubljanski klinični center na operacijo. "To je bila prva operacija, tri dni so me potem še zadržali v bolnišnici. 9. januarja pa sem končno lahko šel prvič letos domov," pove. Druga operacija je sledila čez dva tedna.

Zdravljenje s serumskimi kapljicami iz njegove krvi in presaditev amnijske membrane - dela plodovega ovoja

"Pacienta so k nam poslali iz UKC Maribor, kjer so mu že nudili prvo pomoč in deloma primarno oskrbo. Hospitalizirali smo ga in po eni od naših klasifikacij resnosti poškodb opredelili kot tretjo stopnjo od štirih - pri čemer 'štiri' pomeni, da gre za paciente z najhujšimi poškodbami očesa," pojasnjuje Miha Marzidovšek, dr. med, zdravnik specialist oftalmologije, ki Mateja zdaj zdravi. Raketa mu je termično in kemično poškodovala veke, veznice in roženico, pove.