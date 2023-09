Nove podrobnosti o smrti novorojenčka, Policija molči

Kljub smrtim, ki se dogajajo pri porodih dom, ni zakona, ki bi porodnici prepovedoval takšno odločitev. "Ni zakonodaje, ne more biti zakonodaje na tem področju, ne moreš ti prisiliti, a boš žensko, ki bo hotela roditi doma, zvezal in odpeljal – kam?!" razmišlja specialistka ginekologije in porodništva Eva Macun.

Le strokovne usmeritve obstajajo v naši državi, ki priporočajo nosečnici, da si za porod doma priskrbi strokovno usposobljeno babico, ki naj ima dovoljenje za delo in babiško licenco. A realnost je žal drugačna. "Ženske ne preverjajo – delajo osebe brez izobrazbe, brez licence, osebe iz tujine, ki jih ženske same poiščejo, in zavajajo ženske," pravi Macunova.

Kot trdijo naši viri, je nedavni primer, ki se je na območju Policijske uprave Ljubljana končal tragično, sicer vodila licencirana babica. Iz Zbornice zdravstvene in babiške nege so nam potrdili, da v zvezi s smrtjo novorojenca pri porodu doma sodelujejo s kriminalisti, a več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo.

Kot trdijo naši viri, naj bi babica in mati novorojenca, potem ko sta ugotovili, da ta več ne kaže znakov življenja, tega celo zakopali. A Policija uradnih izjav zaenkrat še ne daje.

So pa ob novicah o smrtih otrok pri rojevanju doma na nogah tudi pediatri. Enega do dva taka novorojenca na mesec obravnavajo na Pediatrični kliniki zaradi najrazličnejših zapletov. "Pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe," našteva specialistka pediatrije Aneta Soltirovska Šalamon.

In medtem ko porodničarji opozarjajo še, da pri porodu doma nikakor niso dovolj le dule, ki za podporo nosečnici računajo tudi do 800 evrov, saj, kot opozarja Macunova, dula ni strokovno usposobljena oseba za vodenje poroda, znova ženskam polagajo na srce, da je najbolj varen porod porod v porodnišnici. In porod doma ženskam odsvetujejo.