Pripravili smo nekaj koristnih nasvetov za ravnanje ob poškodbi vozila in poiskali osem ponudnikov po Sloveniji , pri katerih lahko uredite različne storitve, ki jih potrebujemo ob nesreči ali poškodbi - od pomoči na cesti do kleparskih, ličarskih in steklarskih popravil.

V takšnih trenutkih se hitro pojavi več vprašanj. Ali morate najprej poklicati zavarovalnico? Kdo opravi cenitev škode? Bo poškodovani del mogoče popraviti ali ga bo treba zamenjati? In predvsem, kako najti ustreznega izvajalca, ki bo avtomobil v najhitrejšem času spravil nazaj v prvotno stanje?

Kaj storiti, ko je avtomobil poškodovan?

Prvi koraki so odvisni predvsem od tega, kje in kako je nastala poškodba. Če gre za manjšo prometno nesrečo brez telesnih poškodb, vozilo, kadar je to varno mogoče, umaknite s cestišča, z drugim udeležencem izmenjajte podatke in izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Koristno je tudi fotografirati poškodbe in okoliščine dogodka.

Pri manjši materialni škodi klic policije praviloma ni potreben, drugače pa je, če je kdo poškodovan ali se pojavijo druge težave. Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pokličite 112, o prometni nesreči s telesnimi poškodbami pa obvestite tudi policijo na 113. Policijo je smiselno poklicati tudi ob nesoglasjih med udeleženci, sumu vožnje pod vplivom alkohola ali drugih okoliščinah, zaradi katerih dogodka ni mogoče ustrezno razrešiti. V vsakem primeru naj bo varnost ljudi pomembnejša od stanja avtomobila.

Kaj pa, če vozilo po nesreči ni več vozno? Poškodovano kolo, iztekanje tekočin ali težave s krmiljenjem so razlogi, da vožnje ne nadaljujete, dokler ni preverjeno, ali je to varno. Takrat boste potrebovali pomoč na cesti oziroma prevoz avtomobila do delavnice.

Na območju Ljubljane in okolice je za pomoč na cesti 24 ur na dan na voljo Avtovleka Mentesh d.o.o. iz Lavrice pri Škofljici. Pomagajo ob okvarah, praznem akumulatorju in drugih težavah, zaradi katerih voznik obstane na poti. Če avtomobila ni mogoče usposobiti za nadaljevanje vožnje, lahko uredite tudi avtovleko do izbranega servisa. Prevoze opravljajo po Ljubljani, okolici in na daljših relacijah po Sloveniji.

Cenitev škode in popravilo prek zavarovalnice

Ko je avtomobil na varnem, se začne urejanje škode. Če želite popravilo uveljavljati iz zavarovanja, je pomembno preveriti, kaj krije vaša polica in kakšen postopek zahteva zavarovalnica.

Pri prijavi škode običajno potrebujete podatke o vozilu, zavarovalno polico, opis dogodka in fotografije poškodb. Če je bil v nesreči udeležen še kdo, je pomembno tudi izpolnjeno evropsko poročilo. S popravilom, ki ga želite uveljavljati prek zavarovalnice, praviloma počakajte do ustrezne cenitve oziroma odobritve, razen če je nujen poseg potreben zaradi varnosti ali preprečitve nadaljnje škode.

Postopek je lahko precej enostavnejši, če izvajalec poleg popravil pomaga tudi pri urejanju zavarovalniške dokumentacije.

V ljubljanskih Stanežičah deluje A.S. Avtoličarstvo Plut d.o.o., podjetje z več kot 50-letno tradicijo, kjer lahko na enem mestu uredite cenitev škode in popravilo avtomobila po nesreči. Ukvarjajo se s kleparskimi in ličarskimi popravili, odpravljanjem poškodb po toči ter obnovo poškodovanih delov karoserije. Pomagajo tudi pri komunikaciji z zavarovalnico, po dogovoru pa lahko zagotovijo nadomestno vozilo.

Na Gorenjskem pa se lahko vozniki obrnejo na AVTO-HELP Igor Zupanc s.p. iz Mavčič pri Kranju, ki sodeluje z zavarovalnicami in izvaja popravila vozil v okviru škodnih zahtevkov. Poleg kleparskih in ličarskih del odpravljajo poškodbe po toči, popravljajo avtomobilska stekla in opravljajo druga servisna dela. Po potrebi lahko poskrbijo tudi za prevoz poškodovanega vozila.

Pred izbiro izvajalca je dobro preveriti, ali sodeluje z vašo zavarovalnico in ali lahko popravilo uredite brez predhodnega plačila celotnega zneska. To je odvisno od zavarovalnega kritja in pogojev posameznega škodnega primera.

Kdaj potrebujete avtokleparja in kdaj avtoličarja?

Praska na vratih, udrt blatnik ali poškodovan odbijač - na prvi pogled gre za podobne težave, vendar se lahko način njihovega popravila precej razlikuje. Pri nekaterih poškodbah je treba obnoviti le površino avtomobila, pri drugih pa najprej popraviti njegovo obliko. Zato je dobro poznati razliko med delom avtokleparja in avtoličarja, saj sta pri zahtevnejših popravilih pogosto potrebna oba.

Avtoklepar se ukvarja predvsem s poškodovano obliko karoserije, na primer z ravnanjem pločevine, popravilom udrtin ali zamenjavo poškodovanih delov. Avtoličar pa poskrbi za pripravo in obnovo lakiranih površin, kadar je avtomobilski lak opraskan, odkrušen ali poškodovan med kleparskim popravilom.

Pri manjših udrtinah, kjer lak ni poškodovan, je včasih mogoče uporabiti tehniko ravnanja brez lakiranja. Tako lahko avtomobil ohrani originalni lak, popravilo pa je lahko hitrejše in cenejše. Če je poškodba globlja ali je lak že razpokan, je običajno potrebna zahtevnejša obnova.

V osrednji Sloveniji je za takšna dela na voljo več možnosti. Avtokleparstvo Simon Podboršek s.p. iz Trzina poleg popravil poškodovane karoserije opravlja tudi barvanje vozil, servisiranje zavor in druga avtomobilska popravila. Nekoliko južneje, v Vidmu - Dobrepolju, pa deluje Avtoličarstvo in kleparstvo Egon Brundula s.p., kjer pri obnovi poškodovanega laka in karoserije uporabljajo ličarsko peč in mešalnico barv za pripravo ustreznega odtenka. Poleg popravil ponujajo tudi poliranje in druge storitve nege vozil.

Tudi na Štajerskem in Savinjskem lahko najdete izvajalce za različne poškodbe karoserije. V Radizelu pri Mariboru podjetje Unicar d.o.o. združuje avtokleparska in avtoličarska dela, zato je primerno za popravila, pri katerih je treba odpraviti poškodbo pločevine in nato obnoviti lak. V Marija Gradcu pri Laškem pa Matjaž Dergan s.p. opravlja kleparska popravila po nesrečah, toči in manjših trkih. Pri poškodovanih vratih, blatnikih ali odbijačih po pregledu oceni, ali je posamezni del mogoče popraviti ali ga je smiselneje zamenjati.

Pri izbiri izvajalca zato ni pomembna samo lokacija. Dobro je tudi preveriti, katera popravila lahko opravi na enem mestu in ali vam pred začetkom del pojasni predvideni obseg ter strošek posega.

Je poškodovano vetrobransko steklo vedno treba zamenjati?

Med pogostimi poškodbami vetrobranskega stekla so manjše poškodbe, ki nastanejo, ko med vožnjo v steklo prileti kamenček. Sprva so lahko videti povsem nenevarne, vendar se lahko zaradi tresljajev ali temperaturnih sprememb razširijo v večjo razpoko.

Dobra novica je, da vsaka poškodba še ne zahteva menjave celotnega stekla. Manjše poškodbe je pogosto mogoče popraviti s posebnim postopkom, če so na primernem mestu in steklo ni preveč poškodovano. Kadar je razpoka večja, posega v voznikovo vidno polje ali vpliva na trdnost stekla, pa je lahko potrebna zamenjava celotenga vetrobranskega stekla.

Za popravilo in menjavo avtostekel se lahko obrnete na Novomat d.o.o., ki je specializiran za avtomobilska stekla. V njihovi ponudbi so originalna in kakovostna nadomestna stekla za osebne avtomobile, kombije ter gospodarska vozila. Popravljajo manjše poškodbe in opravljajo menjave vetrobranskih ter drugih avtomobilskih stekel.

Tudi manjše poškodbe vetrobranskega stekla zato ni dobro prezreti. S pravočasnim popravilom lahko preprečite širjenje razpoke in se izognete strošku menjave celotnega stekla.