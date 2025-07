Otrok z rolerji trčil v avto in se hudo poškodoval

V Brestanici se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in otrok na rolerjih, ki se je hudo poškodoval. Reševalci so otroka oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.