Žalostni prizori znamenitosti: uničen Mozirski gaj, most ljubezni ...

Ob čiščenju škode, ki jo je po Sloveniji povzročila voda, krajani ugotavljajo, da je ta s seboj odnesla tudi več znamenitosti. Sila vodnega toka je med drugim pod seboj pokopala most ljubezni na Kostanjevici, popolnoma pa uničila tudi Mozirski gaj. "Parka, takšnega, kot je bil, ne bo več," je povedal vodja parka.

Že več kot teden je, odkar so Slovence pretresli prvi prizori deroče vode, ki je odnašala vse pred seboj. Sedaj se ob čiščenju občin še vedno zbira škoda in popisuje uničenje. Med tem pa krajani žalostni opazujejo tudi uničene naravne in kulturne znamenitosti.

Med prvimi prizori, ki so pretresli, je zagotovo uničena hudičeva brv v Škofji Loki, ki je čez Poljansko Soro povezovala center mesta s Puštalom in mestnim kopališčem. Brv je ime dobila po nekdanjem prikazovanju hudiča, ki naj bi ga tam opazili krajani. S postavitvijo brvi in dveh kapel na vsaki strani rečnega brega so ga poskušali pregnati. Na otočku sredi brvi stoji znamenje sv. Janeza Nepomuka, ki se je kljub poplavam obdržal. Centra mesta poplave niso prizadele, a vendar na občini ocenjujejo, da je voda uničila skoraj polovico ozemlja občine. Župan je že napovedal, da bodo postavili novo brv. Odplaval tudi most ljubezni nad Krko Med mostovi, ki jih je odnesla pobesnela voda, je tudi most ljubezni pri Kostanjevici na Krki. Ta je bil sicer v boju z vodo nekoliko bolj vzdržljiv, poroča Dolenjskanews, saj se je v petek čez dan še držal obeh bregov, nato pa proti večeru pod naraslo Krko le popustil. "Tako je še en del zgodovine oz. krajine odneslo. Žal in škoda," so še zapisali na portalu.

Mozirski gaj popolnoma uničen Zelo žalostni so tudi prizori iz Mozirja, kjer je voda popolnoma uničila Mozirski gaj. "Voda je drla, ne tekla. Visoka je bila dva metra," je povedal vodja parka Darko Bele. Odnesla je vse, razen objektov, za seboj pa pustila tone blata in raznih smeti, je dodal. Škodo s pomočjo prostovoljcev še vedno odpravljajo, finančno pa je še ne ne morejo ovrednotiti. "Parka, praktično takšnega, kot je bil, ne bo več," tudi zatrjuje Bele. Sanacija bo zagotovo trajala do sezone 2024.

Še vedno zbirajo informacije o stanju v Podzemlju Pece. Koroška je bila namreč ena izmed najbolj oškodovanih regij. Kljub temu v podzemlju ocenjujejo, da so rudniki ujmo dobro odnesli, več bo znanega v prihodnjih dneh.

Zaradi škode je bila na Gorenjskem zaprta soteska Vintgar na Bledu. Reka Radovna je poškodovala pot ob soteski, ki pa so jo v tem tednu že sanirali, obiskovalci se lahko po njej že lahko sprehajajo.

