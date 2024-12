Poškodovani most v Solkanu bodo zamenjali z novim

Kot so sporočili s Slovenskih železnic (SŽ), bodo danes na podlagi sredinega pregleda podali predlog začasne rešitve obstoječe konstrukcije, ki bo omogočila ponovno vzpostavitev železniškega prometa pod posebnimi pogoji do izdelave novega mostu. Po trenutno razpoložljivih informacijah bo proga Anhovo–Nova Gorica zaprta vsaj do vključno torka. Most bo v tem času začasno saniran. Organiziran pa je nadomestni avtobusni prevoz.

Zaradi naleta tovornega vozila je prišlo do premika celotne konstrukcije mostu tako osno kot višinsko za približno 40 centimetrov. Resneje so bili poškodovani nosilni elementi jeklene konstrukcije, ležišča in betonski oporniki. Zaradi premaknitve konstrukcije mostu se je na dolžini približno 15 metrov na obeh straneh mostu deformiral tir, vključno z uvozno kretnico na postaji Nova Gorica.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko je 52-letni voznik tovornega vozila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčil v železniški most. Kot so takrat sporočili z novogoriške policijske uprave, je bil voznik ob tem lažje poškodovan. Kot so še potrdili novogoriški policisti, je uslužbencem SŽ ob tem uspelo pravočasno ustaviti tovorni vlak, ki je prihajal iz smeri naselja Anhovo, približno 200 metrov pred krajem prometne nesreče.

Policisti bodo 52-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrškov izdali plačilni nalog.