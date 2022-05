Poškodovanih več cest in vodovod, podrta drevesa in poplavljeni objekti

V petek so dele severne, vzhodne, osrednje in jugovzhodne Slovenije zajela neurja z obilnimi padavinami, ponekod je padala tudi toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo zabeleženih 71 dogodkov. Poplavljenih je bilo več objektov, prav tako naj bi bilo poškodovanih več kot pet kilometrov cest, podrtih pa 66 dreves. Posredovali so gasilci iz dveh poklicnih enot in 35 prostovoljnih gasilskih društev.

icon-expand FOTO: Bralka icon-chevron-left icon-chevron-right

Čeprav se je petek začel sončno, so se popoldne in zvečer ob prehodu hladne fronte po Sloveniji razbesnele nevihte. Zajele so območje Celja, Dobrne, Šentjurja, Vojnika, Benedikta, Gornje Radgone, Ljutomera, Svetega Jurija ob Ščavnici, Črnomlja, Metlike, Novega mesta, Semiča, Ormoža, Svetega Tomaža, Dravograda in Mežice, so zapisali pri centru za obveščanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi neurja je bilo zabeleženih 71 dogodkov, posredovali pa so gasilci iz dveh poklicnih enot in 35 prostovoljnih gasilskih društev. Meteorna voda, ki so jo povzročile močne padavine v kratkem času, je zalivala prostore objektov, kletne garaže in v nekaj objektov nanosila blato in prod. Prav tako je poplavila nekaj dvorišč in z blatom zalila vozišča. Veter je po drugi strani odkrival strehe in podiral drevesa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gasilci pomagali tudi pri reševanju živali Neurje z močnim vetrom in dežjem je območje občine Črnomelj zajelo okoli pol devete ure zvečer. Zaradi okvare na daljnovodu je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Adlešiči. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Aktivirani so bili gasilci iz PGD Tribuče, Vranoviči, Črnomelj, Adlešiči, Griblje, Žuniči, Preloka in Cerkvišče.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav tako je na območju občine Črnomelj meteorna voda zalila kletne prostore treh stanovanjskih objektov, iz katerih so izčrpali vodo. Močan veter je razkril del streh na več objektih. Gasilci so strehe prekrili s kritino in PVC-folijo. Razžagali in odstranili so okoli 57 dreves, očistili cestišča na več lokacijah zaradi nanosa peska, zemljine in vej. Prav tako so gasilci pomagali tudi pri reševanju živali, po naših informacijah je voda namreč poplavila nekaj hlevov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poškodovanih več cest in vodovod Po do zdaj zbranih podatkih je zaradi neurja poškodovanih okoli 5,2 kilometra cest in vodovod, 66 je bilo podrtih dreves, poplavljenih pa 21 stanovanjskih objektov, trije industrijski objekti, dva silosa za spravilo poljskih pridelkov, gasilski dom, gospodarski objekt, poslovni prostor, skladišče in pritlično stanovanje v večstanovanjskem objektu. V neurju je bil en gospodarski objekt tudi v celoti uničen.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ponekod je padala tudi toča, med drugim na območju med Vojnikom in Ljubečno, fotografije toče so prebivalci posneli tudi v Semiču.