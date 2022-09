Poskrbite, da se boste v svoji spalnici dobro počutili

Ne boste verjeli, a dokazano je, da ljudje kar tretjino svojega življenja prespimo. Prav zato je pomembno, da se v spalnih prostorih dobro počutimo. Poskrbite, da bo vaša spalnica predvsem prostorna in je torej ne boste napolnili z nepotrebnimi kosi pohištva in dodatki. Zelo pomembna je tudi svetloba in barva zidov. Zidove prebarvajte s pomirjujočimi barvami, ki vas bodo pomagale zazibati v prijeten in sproščujoč spanec. Pomembno je tudi, da je spalnica dovolj svetla in zračna. Čeprav je pomembno, da je spalnica ustrezno svetla, je priporočljivo, da pred spanjem poskrbite za zatemnitev prostora, saj si boste le tako zagotovili kakovosten spanec.

Preden izberete posteljo, izmerite prostor

Ključnega pomena za dober spanec pa je seveda ustrezno ležišče. Morda je prav sedaj pravi čas, da prevetrite svojo spalnico in ji privoščite nekaj osvežitve. Zagotovo se boste bolje počutili in se spat odpravili z večjim zadovoljstvom. V ponudbi so različne postelje , izbirate lahko med takšnimi z lesenim ogrodjem, oblazinjenimi posteljami, pa nekoliko višjimi boxspring posteljami, ki jim bo hvaležna vaša hrbtenica. Pred nakupom postelje pa natančno izmerite velikost prostora, kjer bo postavljena vaša nova postelja. Poskrbite namreč, da bo ležišče dovolj udobno, saj boste le tako poskrbeli za dober spanec. Če imate na voljo le manjši prostor, se lahko odločite za enojno posteljo ali dnevno posteljo, na izbiro so tudi posteljni predali, ki pa naj bodo le nekakšna zasilna rešitev. Prostorsko stisko boste rešili tudi z zložljivo posteljo, ki ne bo zavzemala preveč prostora.

Izbiri vzmetnice posvetite dovolj pozornosti

Da se boste med spanjem zares spočili in si nabrali novih moči, pa je nadvse pomembno tudi, da izberete kakovostno vzmetnico. Na izbiro so različni modeli in dimenzije letvic ter vzmetnic, novo vzmetnico pa naj bi zamenjali kar vsakih sedem let. Preden se odločite za nakup, se vprašajte, ali vam ustreza bolj trdo ali mehko ležišče, vas pogosto boli križ, se potite med spanjem, imate morda alergije? Prav vsi dejavniki so pomembni pri izbiri nove vzmetnice . Seveda je pred nakupom potrebno upoštevati tudi vašo težo in starost. Nadvse pomemben podatek je tudi, ali spite sami ali morda s partnerjem ali otrokom.





