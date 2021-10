Poskrbite za dovolj gibanja še preden shodijo

Nosečnost je zelo prijetno obdobje, vendar bolj kot se približuje koncu, lahko postane le-ta tudi napornejša za mamino telo. Verjamemo, da vas zadihanost, otekanje nog, utrujenost in velik trebušček ne motivirajo ravno za vadbo, vendar je to še kako pomembno za vaše in otrokovo dobro počutje. Zmerna telesna dejavnost naj bi bila tudi v nosečnosti del vsakdana, ki ugodno vpliva na zdravje in počutje nosečnice ter razvijajoč se plod v trebuščku.

Strokovnjaki priporočajo, da bi se morale nosečnice aktivno gibati vsaj 30 minut na dan , zmerna telesna dejavnost pa pomeni, da se lahko odpravite na sprehod, pilates, jogo ali plavanje, tudi pospravljanje stanovanja in sesanje se lahko štejete kot gibanje in aktivnost. Seveda pa se o primerni telesni aktivnosti med nosečnostjo in količini posvetujte s svojim ginekologom.

Za telesno aktivnost je treba skrbeti od prvega dne

Gibanje je prva in osnovna oblika spoznavanja dojenčka s svetom. Vse, kar doživi in izkusi, je novo. Dojenčkova telesna aktivnost se začne z nežnimi dotiki, ki pomagajo k zdravemu fiziološkemu, fizičnemu in čustvenemu razvoju. Zdravi, ljubeči dotiki kot so ljubkovanje, masaža, božanje in nošenje v rokah, tako v tebi kot tudi v otroku sproščajo hormon oksitocin, ki povečuje občutek povezanosti, varnosti in ljubezni. Mamin dotik znižuje raven stresnega hormona pri dojenčku, kar ga pomirja in vpliva na miren spanec.

V zgodnjem otroštvu, ko dojenčki ne hodijo, se gibanje začne že na previjalni oz. igralni blazini s premikanjem rok in nog, brcanjem, obračanjem in dvigovanjem glave, opazovanjem okolice, prijemanjem igrač … Ne samo, da to dojenčka izjemno zabava, s temi gibi začne pridobivati mišično moč in nadzor nad mišicami ter razvija koordinacijo. Vzporedno z motoričnimi sposobnostmi se razvijajo tudi kognitivne zmožnosti, na primer spoznavanje oblik, barv in zvokov. Odličen pripomoček v tem času so igralni centri oz. igralne blazine, ki gibanje spodbujajo z različnimi zvoki, oblikami, materiali ipd.