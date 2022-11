Poskrbite za pravočasne praznične spletne nakupe

Kako si ob spletnem nakupu zagotoviti varen in hitrejši način dostave?

Pri spletnem nakupu je ključno, da trgovcu zaupate svojo mobilno številko, da vas bo Pošta Slovenije lahko obvestila o dostavi in prevzemu pošiljke. Če ste nakup naslovili na domači naslov, ga boste po prejetem SMS-u še vedno lahko preusmerili z aplikacijo Moja dostava – moja izbira. Pošta Slovenije svojim strankam zagotavlja vrsto enostavnih rešitev. Izberete lahko dostavo na dogovorjeno mesto, drugi naslov, v PS Paketomat, paketnik, na bencinski servis ter celo izberete želeni datum dostave. Več na www.posta.si/enostavna-dostava.

Ob dostavi za plačilo paketa izberite varno in priročno plačilo s kartico

Čeprav narašča število spletnih kupcev, ki izdelek plačajo že ob nakupu oziroma potrditvi košarice pri spletnem prodajalcu, še vedno veliko Slovencev izdelke, kupljene v spletni trgovini, plača po povzetju. Teh je po zadnjih raziskavah kar okoli 40 odstotkov. Pošta Slovenije je letos tako dodatno opremila pismonoše, ki dostavljajo pakete, in poštne poslovalnice (razen pogodbenih pošt) z več kot 1.600 POS-terminali za plačilo po povzetju. Spletnim kupcem tako odslej ni več treba skrbeti za dvig gotovine pred prejemom paketa. Pakete z odkupnino lahko kar pred svojimi vrati hitro in varno plačajo s karticami Visa ali drugimi plačilnimi karticami. S kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM in storitvijo Varnostni SMS lahko večje nakupe razdelijo tudi na do 12 obrokov in jih odplačujejo postopoma, v svojem ritmu.