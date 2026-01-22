Naslovnica
Poskrbite za zmogljivejši računalnik z MS Office 2021 in Windows 11 – že od 13 evrov v zimski razprodaji Keysoffa

Ljubljana, 22. 01. 2026 00.15 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
250116 720p kso

Le malo stvari je v življenju bolj frustrirajočih kot poskus dokončanja pomembnega projekta na zastareli programski opremi.

Če se v tem prepoznate, lahko izkoristite Keysoff Winter Sale, ki vam omogoča nakup Microsoft Officea in sistema Windows 11 po dostopni ceni. Paket Microsoft Office 2021 Professional lahko trenutno dobite za samo 31,25 evra (redna cena je 249 evrov) s kodo SKK62.MS Office Professional 2021 vključuje vse najbolj priljubljene klasične programe – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in še več. Word vam pomaga pri ustvarjanju dokumentov, življenjepisov, dopisov in drugih vsebin. Excel omogoča preprosto analizo in organizacijo podatkov ter njihovo pregledno vizualizacijo. PowerPoint vam pomaga ustvarjati predstavitve za informiranje ali prepričevanje.

62-odstotni popust na Microsoft Office (koda SKK62)

MS Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 31,25 evra

MS Office 2021 Home and Business za Mac – 48,99 evra

MS Office 2021 Professional Plus –2 ključa– 59,25 evra (29,63 evra na ključ)

MS Office 2021 Professional Plus -3 ključi – 81,75 evra (27,25 evra na ključ)

MS Office 2021 Professional Plus5 računalnikov – 129,25 evra (25,85 evra na računalnik)

MS Office 2019 Professional Plus1 računalnik – 25,40 evra

MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,99 evra

MS Office 2024 Home and Business – 149,99 evra (redna cena 299 evrov)

MS Project Professional 2024 – 35,99 evra

MS Visio Professional 2024 – 32,99 evra

 

Poleg tega je na voljo tudi Windows 11 Pro za samo 13,05 evra (redna cena je 199 evrov) s kodo SKK50, ki vam omogoča dostop do vseh najnovejših funkcij ter optimizacij za večjo produktivnost in boljšo igralno izkušnjo. To je vaša priložnost za nadgradnjo na najnovejšo različico sistema Windows 11 po izjemni ceni.Ta prelomna funkcija ponuja pomoč, ki jo poganja umetna inteligenca, ter vam pomaga pri organizaciji, odgovarjanju na vprašanja, avtomatizaciji opravil in povečanju splošne produktivnosti. Ne glede na to, ali delate z dokumenti, upravljate naloge ali brskate po spletu, je Copilot vedno pripravljen pomagati.

 

Nadgradite svoj računalnik z originalnim sistemom Windows 11 (koda za popust SKK50).

Windows 11 Professional – 13,05 evra

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 12,85 evra

Windows 11 Professional - 2 ključa – 24,80 evra (12,40 evra/ključ)

Windows 11 Professional - 5 ključev – 52,80 evra (10,56 evra/ključ)

Windows 11 Home – 12,70 evra

Windows 10 Professional – 8,88 evra

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9,13 evra

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,25 evra

Windows Server 2025 Standard – 31,49 evra

Windows Server 2022 Standard – 26,19 evra

 

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda SKK62)

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus-Paket – 41,60 evra

Windows 11 Home + Office 2021 Pro plus -Paket – 41,19 evra

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro PlusPaket – 37,82 evra

Windows 11 Pro + Office 2019 Pro PlusPaket – 37,15 evra

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro PlusPaket – 32,37 evra

 

Veliki paketi, nepremagljive cene

Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 evrov (samo 8 evrov/ključ)

Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 evrov (samo 7,5 evra/ključ)

Microsoft Office 2021 Professional – 50 ključev – 1.250 evrov (samo 25 evrov/ključ)

Microsoft Office 2021 Professional – 100 ključev – 2.400 evrov (samo 24 evrov/ključ)

 

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 evra

Ashampoo Backup Pro 27 – 9,99 evra

Internet Download Manager – 1 računalnik (dosmrtno) – 21,99 evra

SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 Year) – 49,09 evra

Keysoff zagotavlja, da so vse licence, ki jih prodaja, 100-odstotno pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoffu, niso vezane na naročnino, temveč veljajo dosmrtno, kar pomeni neomejen dostop. Operacijski sistem se bo posodabljal in imel podporo v celotnem življenjskem ciklu.Med namestitvijo in uporabo se lahko kadarkoli obrnete na Keysoffovo tehnično podporo, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Keysoff ponuja dosmrtno poprodajno podporo – če imate kakršnakoli vprašanja pri uporabi programske opreme, se lahko vedno obrnete nanje. Zdaj je popoln trenutek, da prihranite denar in nadgradite svoj računalnik s to posebno ponudbo.

Tehnična podpora 24/7 in doživljenjska poprodajna storitev

Kontakt Keysoff: service@keysoff.com

 

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.

