Poskus goljufije na domu v Ankaranu

Poleg več vrst goljufij, ki smo jim v zadnjem času priča se zdaj pojavlja tudi goljufija na domu. Kot opozarja policija, so storilci izvirni, njihove žrtve pa so najpogosteje starejše osebe. Policisti pozivajo starostnike, naj bodo posebej pozorni, ko jim na vrata potrkajo neznanci, ki se predstavijo kot poštarji, ki morajo dostaviti pismo ali paket, morda celo kot duhovniki, ki bi radi blagoslovili hišo, včasih pa pridejo oblečeni tudi kot policisti.

Pred kratkim so s tako ukano storilci prišli k starostnici v Ankaran. Prepričevali so jo naj na banki dvigne 10.000 evrov in jih prinese domov. Ko bi denar dobili, bi najprej preverili, da niso ponarejeni. Eden od osumljenih jo je celo peljal na banko, ker sama ne more hoditi, vendar ji na banki denarja niso dali, ker gre za preveliko vsoto. Ko se je domov vrnila brez denarja, so jo osumljenci ponovno poslali na banko, vendar ga tudi v drugem poskusu ni mogla dvigniti. Zatem so osumljeni zapustili kraj.