Poskus iniciative glas ljudstva naletel na parlamentarni zid

Predlog novele predvideva, da bi se glavarinski količnik oziroma prag, nad katerim lahko družinski zdravniki, ginekologi in pediatri odklanjajo nove paciente, zvišal za deset odstotkov. Predlagana novela predvideva tudi preklic obstoječih soglasij za delo zdravnikov zunaj javnega zavoda, v katerem so zaposleni. Za ponovno izdajo soglasja bi moral biti izpolnjen pogoj, da zavod in zdravnik aktivno sodelujeta v programu krajšanja čakalnih dob ter da ima zdravnik izpolnjene vse začasne delovne normative.

DZ je v torek opravil prvo obravnavo novele, ki jo je v DZ s podpisi volivcev vložila civilna iniciativa Glas ljudstva. V Levici in SD menijo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, s tem pa se ne strinjajo v opoziciji in Svobodi.

V poslanski skupini Svoboda so sicer v torek izpostavili, da predlog novele zakona obravnava več izzivov, na katere že več let opozarjajo zdravstvena stroka, politika in tudi civilna družba. Kljub temu pa menijo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj je bilo veliko predlaganih ukrepov po njihovih navedbah že realiziranih.

V opoziciji se s predlogom novele ne strinjajo. V poslanski skupini SDS so prepričani, da bi predlog novele z dvigom glavarinskega količnika oziroma praga, nad katerim lahko zdravniki odklanjajo nove paciente, preobremenil zdravnike in ogrozil paciente.

Predloga zakona niso podprli tudi v NSi, saj po besedah Ive Dimic verjamejo, da je daleč od tega, da bi v središče postavljal pacienta in da bi mu omogočil prosto izbiro zdravljenja.

Pred glasovanjem o zakonu je sicer civilna iniciativa Glas ljudstva na Trgu republike z novinarsko konferenco in protestno akcijo poslance znova pozvala k sprejetju zakonskega predloga.

Predstavnik iniciative Jaša Jenull se je zahvalil strankama Levica in SD, ki sta vnaprej napovedali podporo predlogu zakona. Ob tem je opozoril, da se do začetka protestne akcije Gibanje Svoboda še ni zavezalo k podpori predlogu. Če stranka predloga ne bo podprla, bo prevzela velik del krive za trenutno stanje v zdravstvu, je dejal.

Sicer pa so v akciji izpostavili tudi svoja stališča do stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim so na tla s kredami zapisali gesla, ki so izražala nasprotovanje stavki: Oni dobijo denar, mi pa vrste, Hipokrat se obrača v grobu in Fides na urgenco.