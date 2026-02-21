Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mi, socialisti na volitve z 'običajnimi delovnimi ljudmi'

Ljubljana, 21. 02. 2026 14.16 pred 32 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026

Stranka Mi, socialisti je v Ljubljani predstavila kandidate za volitve v DZ, ki bodo 22. marca. Po besedah predsednika stranke Mihe Kordiša kandidatno listo sestavljajo "običajni delovni ljudje", s katerimi odgovarjajo na večplastno krizo kapitalizma. Slovenija in slovenska družba potrebujeta resno levo alternativo, je prepričan.

Stranka Mi, socialisti je v vseh osmih volilnih enotah vložila kandidatne liste. Na listi je skupno 72 kandidatov, od tega 40 moških in 32 žensk.

Mi, socialisti po besedah Mihe Kordiša predstavljajo tretji politični blok. "Ne pristajamo na desni janšizem, ki smo ga lahko spremljali pod prejšnjo oblastjo, niti na sredinski janšizem, ki ga lahko vidimo zadnja štiri leta," je dejal.

Kordiš je prepričan, da tako država kot družba potrebujeta resno levo alternativo, ki je sestavljena iz napredne civilne družbe, borbenega sindikalizma in stranke Mi, socialisti.

Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026
Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026
FOTO: Bobo

Kandidatno listo po besedah predsednika stranke sestavljajo običajni delovni ljudje. "Med nami so študentje, upokojenci in tisti, ki so zaposleni ter ki delajo v prekarnih oblikah dela," je dejal. Med kandidati pa so tudi nekdanji in aktualni sindikalisti.

S temi kandidati naslavljajo pet kriz kapitalizma in pet programskih prioritet stranke. To so mir, podnebje, socialna varnost, zdravstvo in gospodarstvo.

Teh pet programskih točk so podrobneje predstavili kandidati Neža Kočnik, Iza Sladič, Andreja Lindič, Edi A. Klobučar in Arne Jakob Zakrajšek. Slednji je tudi ljubljanski mestni svetnik.

Med temeljnimi usmeritvami stranke so med drugim navedli izstop iz zveze Nato, vlaganje v javni prevoz in trajnostno mobilnost, dvig delavskih plač, pokojnin in štipendij, skrajšanje delovnega časa, odpravo prekarnih oblik zaposlovanja, vrnitev zobozdravstva in ginekologije v javne zdravstvene ustanove, odpravo popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnikih ter nacionalizacijo strateških družb v gradnji, energetiki, financah in komunikacijah.

Med vidnejšimi kandidati na listi je igralec in režiser Gojmir Lešnjak - Gojc, ki bo kandidiral v volilni enoti Postojna. "Paberkovati in obrekovati po gostilnah ne prinese nobenega uspeha, treba se je aktivno vključiti, kadar vidiš, da gredo stvari res strmo navzdol," je dejal.

Kot razloga za kandidaturo na listi stranke Mi, socialisti je navedel vzgojo, med drugim sta bila oba njegova starša odločna socialista, prav tako so mu tudi ideje stranke najbližje. Pri tem je posebej izpostavil izstop iz zveze Nato in boj za delavski razred.

Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026
Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026
FOTO: Bobo

V času volilne kampanje bo kandidate stranke mogoče srečati na slovenskih ulicah in trgih, trenutno so že prisotni na družbenih omrežjih, sodelovali pa bodo tudi na raznih soočenjih in pogovornih oddajah. "Kjerkoli le lahko gradimo stik z državljankami in državljani, bomo to storili, kot smo to tudi že počeli do sedaj," je še dejal Kordiš, ki kandidira v Ljubljani.

Stranka Mi, socialisti je bila ustanovljena lani, tako bodo volitve v DZ 22. marca prve, na katere so se podali.

Mi socialisti Miha Kordiš leva alternativa volitve DZ
Veščec
21. 02. 2026 14.47
mi,državljani,pa s kančkom sreče na volitve,pa to
Odgovori
0 0
Žmavc
21. 02. 2026 14.45
Makarović, Lešnjak, Kordiš... Delovni ljudje? Hec!
Odgovori
0 0
Kod.
21. 02. 2026 14.42
Zbor biciklistov 😂
Odgovori
+2
2 0
presrani
21. 02. 2026 14.40
Mi socialci navadni delavni ljudje.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
21. 02. 2026 14.19
Pozabljeni, spregledani po svoji krivdi, nesposobni so imeli srečanje. Dno družbe se je javno predstavilo. Sedmina pri živih telesih.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
