Mi, socialisti na volitve z 'običajnimi delovnimi ljudmi'

Stranka Mi, socialisti je v vseh osmih volilnih enotah vložila kandidatne liste. Na listi je skupno 72 kandidatov, od tega 40 moških in 32 žensk. Mi, socialisti po besedah Mihe Kordiša predstavljajo tretji politični blok. "Ne pristajamo na desni janšizem, ki smo ga lahko spremljali pod prejšnjo oblastjo, niti na sredinski janšizem, ki ga lahko vidimo zadnja štiri leta," je dejal. Kordiš je prepričan, da tako država kot družba potrebujeta resno levo alternativo, ki je sestavljena iz napredne civilne družbe, borbenega sindikalizma in stranke Mi, socialisti.

Predstavitev kandidatov Mi, socialisti za volitve v DZ 2026 FOTO: Bobo

Kandidatno listo po besedah predsednika stranke sestavljajo običajni delovni ljudje. "Med nami so študentje, upokojenci in tisti, ki so zaposleni ter ki delajo v prekarnih oblikah dela," je dejal. Med kandidati pa so tudi nekdanji in aktualni sindikalisti. S temi kandidati naslavljajo pet kriz kapitalizma in pet programskih prioritet stranke. To so mir, podnebje, socialna varnost, zdravstvo in gospodarstvo. Teh pet programskih točk so podrobneje predstavili kandidati Neža Kočnik, Iza Sladič, Andreja Lindič, Edi A. Klobučar in Arne Jakob Zakrajšek. Slednji je tudi ljubljanski mestni svetnik.

Med temeljnimi usmeritvami stranke so med drugim navedli izstop iz zveze Nato, vlaganje v javni prevoz in trajnostno mobilnost, dvig delavskih plač, pokojnin in štipendij, skrajšanje delovnega časa, odpravo prekarnih oblik zaposlovanja, vrnitev zobozdravstva in ginekologije v javne zdravstvene ustanove, odpravo popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnikih ter nacionalizacijo strateških družb v gradnji, energetiki, financah in komunikacijah. Med vidnejšimi kandidati na listi je igralec in režiser Gojmir Lešnjak - Gojc, ki bo kandidiral v volilni enoti Postojna. "Paberkovati in obrekovati po gostilnah ne prinese nobenega uspeha, treba se je aktivno vključiti, kadar vidiš, da gredo stvari res strmo navzdol," je dejal. Kot razloga za kandidaturo na listi stranke Mi, socialisti je navedel vzgojo, med drugim sta bila oba njegova starša odločna socialista, prav tako so mu tudi ideje stranke najbližje. Pri tem je posebej izpostavil izstop iz zveze Nato in boj za delavski razred.

