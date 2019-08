Poskus političnega vplivanja pri kadrovanju preiskuje tudi policija

Poskusi političnega vplivanja pri kadrovanju so tudi pod drobnogledom policije. Na GPU so namreč potrdili, da policija v primeru Braneta Kralja preučuje, ali so podani razlogi za sum obstoja kaznivega dejanja.

Posredovanje generalnega sekretarja LMŠ Braneta Kralja pri kadrovanju na Uradnem listu je tudi pod drobnogledom policije. Na Generalni policijski upravi so potrdili, da policija v primeru domnevnega vplivanja preučuje, ali so podani razlogi za sum za obstoj kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Če se bodo razlogi za sum potrdili, bo policija izvedla vse potrebne ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili, so še navedli na policiji. Generalni sekretar LMŠ Brane Kralj se je zdaj očitno znašel tudi pod drobnogledom policije. FOTO: Bobo Prva nadzornica Uradnega lista Irena Prijović je namreč pristojnim institucijam, tudi Slovenskemu državnemu holdingu in protikorupocijski komisiji, prijavila generalnega sekretarja največje vladne stranke Braneta Kralja. Kot zatrjuje Prijovićeva, jo je Kralj poklical in dejal, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja uradnega lista. Kralj je v sredo zvečer potrdil, da je klical Prijovićevo. Kot je dejal, je želel zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat, danes pa zadeve še ni dodatno pojasnjeval. Posredovanje pa že ima politične posledice. Premier in prvak LMŠ Marjan Šarec je po pogovoru s Kraljem namreč sporočil, da ta ne bo več generalni sekretar stranke. Šarec je zatrdil, da za klic ni vedel.