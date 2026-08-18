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Slovenija

Kazenske ovadbe po razveljavljenem razpisu Spirita

Ljubljana, 18. 08. 2026 19.42 pred 29 minutami 4 min branja 12

Avtor:
Žana Vertačnik Kaja Kobetič
Spirit

Poskus razdeljevanja milijonov iz prvega Spiritovega razpisa je prinesel kazenske ovadbe, nam je potrdila policija. Medtem pa strokovni nadzor – tokratnega – skoraj 70-milijonskega razpisa agencije Spirit. Na ministrstvu za gospodarstvo in delo potrjujejo, da ga je zahteval minister Anže Logar, Spiritu pa predlagal, naj ne hitijo. Kako odgovarjajo na agenciji, kjer so še v ponedeljek dejali, da želijo postopke čim prej izpeljati do konca?

Ker imajo pri Logarju očitno številne pomisleke glede izvedbe javnega razpisa za premogovne regije, so na agencijo danes poslali revizorje. A so si tik pred zdajci – domnevno zaradi medijske prisotnosti – premislili in predstavnika agencije povabili v prostore ministrstva. "Zelo v redu sestanek, strokoven, kolege poznamo," je dejal vodja Sektorja za finančne spodbude pri Spiritu Rok Beniger.

Po uri in pol pa, kot je zatrdil, zlasti tehničnega srečanja "dogovorili smo se, na kakšen način bo potekala komunikacija, kako bomo vodili dokumentacijo, ki jo bodo pogledali".

Kot so potrdili na ministrstvu, je podrobnejše informacije o izbranih projektih zahteval minister osebno. Pri čemer so opomnili, da je pogodbo za izvedbo razpisa s Spiritom podpisalo prejšnje vodstvo ministrstva. Zato pri Logarju nimajo pristojnosti, da bi vplivali na postopke ali odločitve, povezane z razpisom.

O domnevnih napetostih med ministrom in vodstvom agencije, postavljenim pod prejšnjo, Golobovo vlado, pa še vedno ničesar. "Komunikacija med ministrstvom in agencijo je ves čas potekala po ustaljenih uradnih postopkih," je še v ponedeljek zagotavljala direktorica agencije Spirit Tamara Zajec Balažič. Še več, da so prejeli tudi zeleno luč za nadaljevanje postopka.

Na ministrstvu pa: da so bili s seznamom izbranih 33 podjetij zgolj informativno seznanjeni.

Nazaj k današnjemu nadzoru. "Preverja se, na kakšen način so se zadeve izvajale, torej način preverjanja vse te zadeve, povezane z vlogami," pojasnjuje Beniger, ki na vprašanje, ali jih je zanimalo tudi kaj glede vsebine in o izbrancih, odgovarja, da ne.

Čeprav so na Spiritu predvidevali, da bo vse teklo gladko, pa z ministrstva sporočajo, da jim je Logar predlagal, naj s podpisovanjem sklepov z izbranci ne hitijo. Ministrstvo je Spiritu sicer zdaj naložilo pripravo poročila.

"To bodo vse dobili zdaj po elektronski poti, ko bomo zadeve pripravili," napoveduje Beniger.

Če se bo pokazala potreba po zunanji reviziji, pa se bodo, pravijo na ministrstvu, odločili še za ta korak.

Kdo bi prejel subvencije in koliko?

Subvencije so predvsem namenjene ustvarjanju novih delovnih mest po opustitvi premogovništva. Za kaj točno bi namenili skoraj 70 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja?

Med 33 prejemniki najdemo že uveljavljena podjetja, ki bi predvsem širila svojo proizvodnjo. Pet milijonov evrov subvencije bi denimo dobilo Gorenje za proizvodnjo novih, bolj trajnostnih izdelkov.

Največji dobitnik, tako kot na prejšnjem, razveljavljenem razpisu, je podjetje Ergopharma, ki bi s petimi milijoni evrov državnega sofinanciranja zgradilo novo velenjsko tovarno prehranskih dopolnil.

Za širitev bi slabih pet milijonov evrov dobil tudi trboveljski tehnološki velikan Dewesoft.

1,3 milijona evrov pa bi namenili svetovno znanemu startupu iz Trbovelj. Chipolo bi med drugim naredil sledilnik za električna kolesa.

Nekateri pa so prijavili nevsakdanje projekte. Med projekti za prestrukturiranje regije je denimo predvidena tovarna prihodnosti za proizvodnjo gradnikov pametnih mest.

Podjetje Renderspace bi za dva milijona in pol evrov subvencije razvilo multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih.

Subvencijo za ustvarjanje novih delovnih mest bi v višini 1,8 milijona evrov dobila tudi hči nekoč enega najbogatejših Slovencev Tomaža Ročnika, predvidevajo pa avtomatizirano proizvodnjo pekovskih izdelkov.

Med prejemniki je tudi hrvaško podjetje Omonia – da je upravičen do državnega denarja, mora v Savinjsko-šaleški dolini odpreti podružnico, predvideva pa ustanovitev varnostnega centra.

Najmanj pa bi dobil projekt Avtomatizirana prihodnost – 250 tisoč evrov.

Preberi še Logar z dodatnim nadzorom nad razdeljene Spiritove milijone

Podali kazensko ovadbo zoper tri fizične in eno pravno osebo

Ob tem pa še prvi, takrat razveljavljeni razpis, nima epiloga – vsaj pravnega ne. So nam pa na policiji potrdili, da so v tej zadevi podali kazensko ovadbo zoper tri fizične in eno pravno osebo.

Ali gre za primer žalskega podjetnika, ki mu je Spirit na razpisu odobril milijone nepovratnih sredstev? Zaradi sence dvoma, tudi njegovih političnih povezav s stranko Socialnih demokratov, ki je takrat vodila gospodarski resor, je razpis padel v vodo.

Tadeja Von Horvatha so v povezavi s tem lani obiskali kriminalisti, hišne preiskave so izvedli še na drugih lokacijah.

Koga je policija ovadila, sicer ne razkrivajo. Policija je kazensko ovadbo sicer podala zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije ter pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Zato naši sogovorniki sklepajo, da so ovadili tiste, ki so kandidirali, ne pa tiste, ki so razpis izvajali. Ovadba je zdaj v rokah Evropskega javnega tožilstva, ki bo presodilo o nadaljnjih korakih.

Von Horvatha za komentar nismo doklicali. Je pa podjetnik sprožil upravni spor in odškodninsko tožbo zoper državo. Tako upravno sodišče kot ljubljansko okrožno sodišče smo prosili za odziv, vendar odgovora še nismo prejeli.

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KOMENTARJI12

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
18. 08. 2026 20.12
Farsa. Kako pokrasti čim več davkoplačevalskega denarja? Enostavno, preko spirita.
Odgovori
0 0
lokson
18. 08. 2026 20.00
Kaj pa je z tistimi......... za enakost spolov?
Odgovori
-1
1 2
bos.lo
18. 08. 2026 20.10
tvoji nas ne zanimajo ...
Odgovori
0 0
grumf
18. 08. 2026 19.59
Podpiram revizijo delovanja te agencije! V preteklosti smo že slišali, vsake toliko, da se dogajajo nepravilnosti. Revizija (neodvisna seveda) in potem kazenske sankcije, če je bilo kaj narobe. Brez tega pa bo to spet samo politično obračunavanje brez epiloga.
Odgovori
+0
1 1
tianot
18. 08. 2026 19.59
A je kakšno podjetje Mijićevo?😂😂
Odgovori
+3
4 1
Infiltrator
18. 08. 2026 19.57
Han pa se je sprenevedal da ne more nič,ker so bile verjetno prijateljske vezi....
Odgovori
+4
5 1
tianot
18. 08. 2026 19.55
Za ta denar naj raje kupije gasilska letala ali pa reševalne helikopterje
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
18. 08. 2026 19.54
Me prav zanima, kdo spremlja povečano zaposlenost, potem ko pobašejo milijone.
Odgovori
+4
4 0
Slavko BabIč
18. 08. 2026 19.53
Ribajo se liberalcin desničarji, ribajo!
Odgovori
+2
3 1
biggbrader
18. 08. 2026 19.53
Eni in isti si bašejo žepe. Ukiniti to neumnost.
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
18. 08. 2026 19.51
Prav povsod so kradli. To Logar, najdi odgovorne in pod kljuc. Bo pa potrebno še prej zamenjat vso udbovsko sodnisko strukturo, ce ne ne bo epiloga.
Odgovori
+5
6 1
Hani Vajk
18. 08. 2026 19.51
Tudi zdaj so ga dobila podjetja, ki jih nebi smela dobiti. Hrastnik: Podjetje prezaposlilo ljudi na proxy firmo in iste ljudi obljubilo zaposliti nazaj v razpisu. Dobili 3 miljone. FUJ!
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+7
7 0
bibaleze
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