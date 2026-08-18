Kazenske ovadbe po razveljavljenem razpisu Spirita

Ker imajo pri Logarju očitno številne pomisleke glede izvedbe javnega razpisa za premogovne regije, so na agencijo danes poslali revizorje. A so si tik pred zdajci – domnevno zaradi medijske prisotnosti – premislili in predstavnika agencije povabili v prostore ministrstva. "Zelo v redu sestanek, strokoven, kolege poznamo," je dejal vodja Sektorja za finančne spodbude pri Spiritu Rok Beniger.

Po uri in pol pa, kot je zatrdil, zlasti tehničnega srečanja "dogovorili smo se, na kakšen način bo potekala komunikacija, kako bomo vodili dokumentacijo, ki jo bodo pogledali".

Kot so potrdili na ministrstvu, je podrobnejše informacije o izbranih projektih zahteval minister osebno. Pri čemer so opomnili, da je pogodbo za izvedbo razpisa s Spiritom podpisalo prejšnje vodstvo ministrstva. Zato pri Logarju nimajo pristojnosti, da bi vplivali na postopke ali odločitve, povezane z razpisom.

O domnevnih napetostih med ministrom in vodstvom agencije, postavljenim pod prejšnjo, Golobovo vlado, pa še vedno ničesar. "Komunikacija med ministrstvom in agencijo je ves čas potekala po ustaljenih uradnih postopkih," je še v ponedeljek zagotavljala direktorica agencije Spirit Tamara Zajec Balažič. Še več, da so prejeli tudi zeleno luč za nadaljevanje postopka.

Na ministrstvu pa: da so bili s seznamom izbranih 33 podjetij zgolj informativno seznanjeni.

Nazaj k današnjemu nadzoru. "Preverja se, na kakšen način so se zadeve izvajale, torej način preverjanja vse te zadeve, povezane z vlogami," pojasnjuje Beniger, ki na vprašanje, ali jih je zanimalo tudi kaj glede vsebine in o izbrancih, odgovarja, da ne.

Čeprav so na Spiritu predvidevali, da bo vse teklo gladko, pa z ministrstva sporočajo, da jim je Logar predlagal, naj s podpisovanjem sklepov z izbranci ne hitijo. Ministrstvo je Spiritu sicer zdaj naložilo pripravo poročila.

"To bodo vse dobili zdaj po elektronski poti, ko bomo zadeve pripravili," napoveduje Beniger.

Če se bo pokazala potreba po zunanji reviziji, pa se bodo, pravijo na ministrstvu, odločili še za ta korak.