Poskus štiridnevnega delovnika uspešen: zaposleni so v manj časa naredili več

Poskusna uvedba štiridnevnega delovnega tedna v visokotehnološkem podjetju Visionect iz Ljubljane se je izkazala za zelo uspešno. Zadovoljstvo zaposlenih se je pričakovano povečalo, a povečala se je tudi produktivnost. Štiridnevni delovnik na dolgi rok državi, podjetjem in posameznikom prinaša velike koristi, so povedali na okrogli mizi.

V podjetju Visionect, ki razvija naprave na temelju tehnologije elektronskega papirja in rešitve za upravljanje delovnega okolja, so se aprila letos v oddelku inženirjev odločili za poskusno uvedbo štiridnevnega delovnega tedna, potem ko so začeli opažati trend krajšega delovnega tedna v tujini oz. študije s tega področja. "V ekipi, ki je bila del eksperimenta, smo se dogovorili, da en dan v tednu ne smejo delati, in to je to," je povedal soustanovitelj Visionecta in tehnični direktor Luka Birsa. Gre za ekstremen primer fleksibilnosti razporejanja delovnega časa, je dejal in dodal, da imajo zaposleni enkrat proste petke, drugič ponedeljek ali sredo – pomembno je, da je delo opravljeno.

icon-expand Štiridnevni delovni teden se je izkazal za zelo uspešnega, delavci so bili namreč veliko bolj produktivni. FOTO: Shutterstock

Kot je opozoril, ure niso merilo, po katerem bi lahko presojali, ali smo uspešni. "Če si delal 12 ur, je mogoče prej nekaj narobe s tabo, veliko bolj pomembno je, kaj si naredil, kako si naredil in kakšno je tvoje življenje v tem času," je dejal. Ob tem pa je priznal tudi, da so se eksperimenta lotili s kančkom dvoma: "Kot podjetje moramo seveda služiti denar." A v tem trenutku ni videti nobenega negativnega odklona, je dejal in dodal, da je izkušnja skrajno pozitivna. Zaposleni so v manj časa naredili več, celo več, kot so prej naredili v petih dneh, opaža Birsa. Kljub skrajšanemu delovniku se je produktivnost povečala za 30 odstotkov, zadovoljstvo zaposlenih celo za 50 odstotkov. Zmanjšal se je absentizem, zaposleni so dobili prostor za osebno rast in razvoj, podjetje pa si je s petim dnem zagotovilo rezervo za primer, da bi šlo kaj narobe. "Zagotovo je to dobro za zaposlene, a to je tudi dobro za nas," je dejal. 'Na dolgi rok prinaša delavcem, podjetjem, državi velike koristi' Ambasadorka štiridnevnega delovnika Jasmina Alić vidi v štiridnevnem delovniku veliko konkurenčno prednost. "Na dolgi rok prinaša vsem vpletenim – delavcem, podjetjem in državi – velike koristi," je povedala. Spomnila je na staranje prebivalstva, zaradi česar kmalu ne bomo imeli več delovno aktivnega prebivalstva, ki bi polnilo pokojninsko blagajno, in menila, da zdrav delavec na dolgi rok prinese več kot bolan delavec.