Poskus uboja na območju Kočevja

Policisti PU Ljubljana so v nedeljo okoli 19. ure prejeli obvestilo o hudo poškodovanem 67-letnem moškem na območju Kočevja. Do sedaj je policiji znano, da ga je po prepiru pretepel 55-letni moški. Pri tem mu je prizadejal tako hude poškodbe, da je njegovo življenje ogroženo. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in osumljencu zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost.