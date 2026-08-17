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Slovenija

Poskus uboja voznika LPP: 38-letnik mora na obvezno psihiatrično zdravljenje

Ljubljana, 17. 08. 2026 14.20 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ljubljanski potniški promet

Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.

Sodni senat je junija na prvi obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave. Tudi danes je obrazložitev sodbe potekala za zaprtimi vrati, javna je bila zgolj razglasitev sodbe.

Senat je odločil, da 38-letnik zaradi shizofrenije ni imel nadzora nad svojimi dejanji. Izrekli so mu varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Oprostili so ga plačila sodnih stroškov in mu zaradi ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor.

Kot je pojasnil predsednik sodnega senata Rok Kobal ima voznik avtobusa zaradi napada še vedno zmanjšano sposobnost za delo, njegovo zdravljenje pa še ni zaključeno. Verjetno je pri poskusu uboja utrpel trajne posledice, je dodal.

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Napad na voznika avtobusa se je zgodil 13. novembra, ko je obtoženi na postaji Bavarski dvor v centru Ljubljane stopil na avtobus in vožnje ni plačal. Voznik ga je opozoril, naj to stori ali pa naj gre z avtobusa. V prepiru, ki je sledil, je obtoženi voznika z nožem, ki ga je imel s sabo, zabodel in nato peš pobegnil s kraja. Policisti so ga nato izsledili in prijeli.

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