Poskus uboja voznika LPP: 38-letnik mora na obvezno psihiatrično zdravljenje

Sodni senat je junija na prvi obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave. Tudi danes je obrazložitev sodbe potekala za zaprtimi vrati, javna je bila zgolj razglasitev sodbe.

Senat je odločil, da 38-letnik zaradi shizofrenije ni imel nadzora nad svojimi dejanji. Izrekli so mu varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Oprostili so ga plačila sodnih stroškov in mu zaradi ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor.

Kot je pojasnil predsednik sodnega senata Rok Kobal ima voznik avtobusa zaradi napada še vedno zmanjšano sposobnost za delo, njegovo zdravljenje pa še ni zaključeno. Verjetno je pri poskusu uboja utrpel trajne posledice, je dodal.