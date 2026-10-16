Poskusi goljufij v imenu Fursa, OTP banke in Pokojninske družbe A

V zadnjem času se znova pojavljajo poskusi spletnih goljufij v obliki lažnih elektronskih sporočil (tako imenovan phishing), opozarja Finančna uprava RS (Furs). Z njimi skušajo goljufi pridobiti uporabniška imena, gesla, osebne podatke ali podatke o plačilnih karticah. Furs prejemnike zato poziva k previdnosti pri odpiranju elektronske pošte, zlasti kadar sporočilo: - vsebuje povezave do spletnih strani, na katerih se zahteva prijava ali vnos osebnih podatkov, - vsebuje priponke, ki jih ne pričakujejo, - ustvarja občutek nujnosti ali pritiska za takojšnje ukrepanje, - je poslano z neznanega ali nenavadnega elektronskega naslova, - vsebuje slovnične napake ali nenavadno oblikovano vsebino. "Če niste prepričani o verodostojnosti elektronskega sporočila, na povezave ne klikajte in ne odpirajte priponk," svari Furs. V primeru dvoma lahko sporočilo posredujete na sd.fu@gov.si, kjer bodo preverili njegov izvor in prejemnike obvestili o ugotovitvah. Če ugotovite, da gre za lažno oziroma sumljivo sporočilo, pa ga izbrišite. V primeru, da je prejemnik na povezavo že kliknil ali vnesel svoje podatke, finančna uprava priporoča, da nemudoma spremeni geslo za prizadeti uporabniški račun. V primeru vnosa podatkov o plačilni kartici ali bančnem računu naj takoj kontaktira svojo banko, ob sumu zlorabe osebnih podatkov ali nastanku finančne škode pa dogodek prijavi Policiji. "S previdnim ravnanjem lahko pomembno zmanjšamo tveganje za zlorabo osebnih podatkov in spletne goljufije," še dodajajo.

Poskus prevare: Goljufi se lažno predstavljajo v imenu banke ali drugih zaupanja vrednih institucij (Policija, Furs ...) ter prejemnike sporočil skušajo zavesti k razkritju osebnih ali bančnih podatkov. FOTO: Furs

K previdnosti pri prejemu sporočil, ki od prejemnika zahtevajo zaupne podatke, pozivajo tudi pri OTP banki. Kot navajajo, se goljufi predstavljajo tudi v imenu banke. "Takšna sporočila običajno vsebujejo povezave na lažne spletne strani ali pozivajo k nujnemu ukrepanju (na primer potrditvi podatkov, posodobitvi aplikacije, preprečitvi blokade računa, plačilu obveznosti ...)," opozarjajo pri OTP banki. Uporabnikom zato svetujejo posebno previdnost: - ne klikajte na sumljive povezave v elektronski pošti ali SMS sporočilih, - nikoli ne vnašajte svojih prijavnih podatkov, številke PIN ali podatkov o kartici prek povezav iz sporočil, - ne omogočajte oddaljenega dostopa do vaše naprave neznanim osebam, - ne potrjujte plačil ali zahtevkov, ki jih niste sami sprožili. "Poudarjamo, da banka od vas nikoli ne bo zahtevala, da preko epoštnih povezav ali telefonskih klicev posredujete vpisne podatke za digitalno banko ali omogočite dostop do vaših naprav," dodajajo. V primeru prejema sumljivega sporočila pa uporanikom svetujejo, da ga izbrišejo in nanj ne odgovarjajo. "Če ste povezavo že odprli ali vnesli svoje podatke, nemudoma ukrepajte (zamenjajte geslo za digitalno banko, blokirajte kartico). Če menite, da ste postali žrtev spletne prevare, nas nemudoma obvestite s klicem na telefonsko številko 080 17 70, ali pošljite e-pošto na info@otpbanka.si in dogodek prijavite pristojnim organom. Z odgovornim ravnanjem lahko bistveno zmanjšate tveganje za zlorabe in varno uporabljate bančne storitve," še sporočajo iz OTP banke.

Opozorila pred lažnimi klici v imenu Pokojninske družbe A

V Pokojninski družbi A medtem opozarjajo na sumljive telefonske klice, pri katerih se neznane osebe predstavljajo kot predstavniki te družbe ter poskušajo pridobiti podatke o pokojninskem zavarovanju in se dogovoriti za obisk na domu.

V Pokojninski družbi A poudarjajo, da ne organizirajo obiskov na domu in prek telefona ne zahtevajo osebnih podatkov. FOTO: Shutterstock