'Poskusi zmanjševanja pomena NOB so nedopustni'

Evropski parlament je s 357 glasovi za, 266 proti in 16 vzdržanimi potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je bila slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS). Ob potrditvi resolucije so bili slovenski evroposlanci na nasprotnih bregovih. Kaj pa predsednica država Nataša Pirc Musar?

"Narodnoosvobodilni boj je bil pogumen boj posameznic in posameznikov proti nacizmu in fašizmu, ki si zasluži globoko spoštovanje. Nedvoumno je, kdo je bil v tem obdobju na pravi strani zgodovine. Če se kdo ni strinjal s politiko medvojnega vodenja, je to legitimno," so sporočili iz njenega kabineta in dodali, da ni opravičila za to, da zaradi tega stopiš na stran okupatorja. "Tega zgodovinskega dejstva ne more spremeniti nihče."