Poslabšanje prometne varnosti za skoraj 30 odstotkov

Vzrok za najhujše prometne nesreče še naprej ostaja prevelika hitrost in alkohol. Z nadzori prometa policisti ugotavljajo tudi, da še vedno preveč voznikov in potnikov (predvsem tistih na zadnjih sedežih) ne uporablja varnostnega pasu, med vožnjo pa vozniki v prevelikem številu uporabljajo tudi mobilne telefone.

Eden od glavnih razlogov, ki povečuje možnost za nastanek prometnih nesreč in s tem tudi hudih telesnih poškodb ali celo smrti, še vedno ostaja alkohol. V letošnjem letu so policisti na PU Koper med vožnjo v vinjenem stanju zalotili že preko 500 voznikov, naraslo pa je tudi število voznikov, ki so vozila upravljali pod vplivom drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Opažajo tudi velik porast prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji in vozniki e-skirojev. V nemalo primerih so ti vozniki, zaradi nepozornosti in lahkomiselnosti, tudi sami povzročitelji nesreč, poškodbe ob tovrstnih nesrečah pa so po navadi precej hude, svarijo policisti. Kolesarjem in voznikom e-skirojev zato svetujejo dosledno uporabo kvalitetnih čelad, saj le-te bistveno zmanjšajo možnost poškodb glave. Ti vozniki naj za vožnjo ne uporabljajo površin, ki so sicer namenjene pešcem, tudi za njih pa velja, da alkohol ne sodi za krmilo.

Polne ceste v poletnih dneh

V teh poletnih počitniških dneh so ceste bolj polne kot sicer. Na območju celotne PU Koper je sploh ob koncih tedna pričakovati večje zgostitve prometa in zastoje, predvsem v okolici turističnih krajev in pred mejnimi prehodi. Voznikom svetujejo, da se na pot dobro pripravijo; ob načrtovanih daljših poteh naj imajo s seboj zadostne količine goriva in vode za vse potnike v vozilu, tudi za živali, v kolikor potujejo z njimi.

Svetujejo, da pred odhodom na pot vozniki preverijo tehnično brezhibnost vozila, preverijo stanje na cestah in pot načrtujejo v zgodnjih jutranjih urah ali v večernem oz. nočnem času, ko je na cesti in pred mejnimi prehodi manj vozil. Tudi sicer naj vozniki za pot izberejo tiste manj obljudene ceste in mejne prehode, vseeno pa naj spoštujejo cestno signalizacijo in lokalno prebivalstvo ter za skrajševanje zastojev ne uporabljajo cest, ki so namenjene zgolj za lokalni promet.