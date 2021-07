Napad na poslanca Horvata: vpili, grozili in mu pljunili v obraz

Igor Zorčič, predsednik državnega zbora, je to komentiral z besedami: "Režim in varovanje v tem delu je treba nekoliko spremeniti in izboljšati. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali s Policijo v zvezi s temi vprašanji."

Matej Tonin se je odzval z besedami: "Grožnje in nasilje nad poslanci zaradi zagovarjanja njihovih političnih stališč so neposreden napad na demokracijo in ustavne vrednote te države! Brutalni pritiski na vse, ki smo del demokratično izvoljene vlade, so za zrelo družbo nesprejemljivi."

Ljudmila Novak je zapisala: "Incident, ki se je zgodil Jožefu Horvatu, obsojam. Predsednika DZ prosim, da preveri vse možnosti za ustrezno varnost dela poslank in poslancev državnega zbora. Vsakršna oblika nasilja je nedopustna."

"Obsojam. Pobalinsko in zavržno dejanje. Pričakujem tudi ukrepanje pristojnih. Poslanec (in vsak državljan) ima pravico do izražanja svojega stališča. To jamči ustava," pa je sporočil Milan Brglez.

A to ni bil edini napad na poslanca v tem tednu – žrtev napada je bil tudi Zmago Jelinčič. Šlo naj bi za skupino, ki je tudi na spletnih omrežjih napovedala, da bo šikanirala določene poslance. Zmago Jelinčič je napad komentiral z besedami: "Bojim se, da bo vedno huje".