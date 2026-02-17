Vroča kri v parlamentu: poslanca Svobode in NSi z žaljivkami

Na seji Komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi opozicija, bi morali na zahtevo Logarjevih Demokratov razpravljati o sistemski korupciji, Gibanje Svoboda pa je pripravilo še 48-stranski predlog razširitve seje, na kateri so hoteli razpravljati tudi o trgovini z orožjem in drugih aferah. Seja je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena. Ko so mikrofoni ugasnili, se je začel besedni obračun z zmerljivkami, razprava polna žaljivk pa se je iz sejne sobe preselila na parlamentarne hodnike. Kdo ne želi razprave o sistemski korupciji in aferah - koalicijsko Gibanje Svoboda ali opozicijska Nova Slovenija? V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala Lenart Žavbi in Janez Cigler Kralj.

Žaljivke v parlamentu, ki 'ne sodijo niti na ulico ali v gostilno'

Vodja poslanske skupine NSi je bil do ravni razprave oster. Žaljivke, ki so zaznamovale dogajanje ob zaključku seje, je označil za "dno dna". Po njegovih besedah je parlamentarna razprava zdrsnila na raven, ki "ne sodi več nikamor, niti na ulico niti v gostilno", temveč spominja na "slabo gostilniško debato po tem, ko so vsi že malce preveč popili". Je pa ob tem Cigler Kralj dodal, da se je poslanec Svobode Aleš Lipičnik za izrečeno kasneje opravičil, vodja NSi Jernej Vrtovec pa da je opravičilo sprejel. Tudi sam se je pridružil njegovemu stališču in ocenil, da je s tem "ping pong" zaključen. Žavbi je medtem pojasnil, da ob samem incidentu ni bil v dvorani. Kot je dejal, je stal pred vrati, ko mu je Vrtovec povedal, kaj se je zgodilo. Kmalu zatem naj bi iz dvorane prišel še Aleksander Reberšek in navzoče označil za "prokleto bando". Vrtovcu se je za ravnanje Reberška opravičil, sam pa je opravičilo sprejel. Cigler Kralj je medtem na vprašanje, ali se bo za izrečeno opravičil tudi poslanec Aleksander Reberšek, dejal, da so bile njegove besede izrečene v afektu ter da se je s svojimi zmerljivkami odzval na pred tem izrečene žaljivke njemu, ki "so ga prizadele".

Razpravljati bi morali o sistemski korupciji

Po mnenju vodje poslanske skupine Nove Slovenije pa sicer žaljivke niso osrednji problem. Kot pravi, je bistveno vprašanje vplivov in domnevnega onemogočanja širše javne razprave o sistemski korupciji. Prepričan je, da bi se morala razprava o teh temah odvijati tudi v bolj gledanih oddajah, ne le na komisijah, ki jih spremlja ožji krog javnosti. Seja je bila sicer sklicana na zahtevo nepovezanih poslancev, na njej pa naj bi obravnavali predvsem gradnjo upravne stavbe Darsa. Po besedah Ciglerja Kralja je bila investicija sprva ocenjena na 19 milijonov evrov, po treh aneksih pa naj bi narasla na 30 milijonov, čeprav gradnja še ni zaključena. Izpostavil pa je tudi domnevni vpliv prve soproge Tine Gaber Golob pri kadrovanju na Darsu in na ministrstvu za kmetijstvo.

Žavbi je očitke zavrnil. Poudaril je, da so se v Gibanju Svoboda sej udeleževali in da so bili pripravljeni razpravljati tudi o sistemski korupciji, zlasti na področju zdravstva. Dodal pa je, da so želeli vsebino predlagane točke "zgolj razširiti, ne pa je ožiti ali preprečiti razprave".