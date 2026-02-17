Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vroča kri v parlamentu: poslanca Svobode in NSi z žaljivkami

Ljubljana, 17. 02. 2026 21.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Reberšek in Lipičnik

Besedni obračun in zmerljivke med poslanci Gibanja Svoboda in Nove Slovenije, namesto razprave o sumih sistemske korupcije, trgovini z orožjem in drugih aferah. Predsednika Komisije za nadzor javnih financ in predsednika NSi Jerneja Vrtovca naj bi poslanec Svobode Aleš Lipičnik ozmerjal s "ciganom", poslanec NSi Aleksander Reberšek pa strokovne sodelavce poslanske skupine Svobode s "prokleto bando". Razprava polna žaljivk se je nato iz sejne sobe preselila na parlamentarne hodnike.

Na seji Komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi opozicija, bi morali na zahtevo Logarjevih Demokratov razpravljati o sistemski korupciji, Gibanje Svoboda pa je pripravilo še 48-stranski predlog razširitve seje, na kateri so hoteli razpravljati tudi o trgovini z orožjem in drugih aferah. Seja je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena.

Ko so mikrofoni ugasnili, se je začel besedni obračun z zmerljivkami, razprava polna žaljivk pa se je iz sejne sobe preselila na parlamentarne hodnike.

Kdo ne želi razprave o sistemski korupciji in aferah - koalicijsko Gibanje Svoboda ali opozicijska Nova Slovenija? V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala Lenart Žavbi in Janez Cigler Kralj.

Žaljivke v parlamentu, ki 'ne sodijo niti na ulico ali v gostilno'

Vodja poslanske skupine NSi je bil do ravni razprave oster. Žaljivke, ki so zaznamovale dogajanje ob zaključku seje, je označil za "dno dna". Po njegovih besedah je parlamentarna razprava zdrsnila na raven, ki "ne sodi več nikamor, niti na ulico niti v gostilno", temveč spominja na "slabo gostilniško debato po tem, ko so vsi že malce preveč popili".

Je pa ob tem Cigler Kralj dodal, da se je poslanec Svobode Aleš Lipičnik za izrečeno kasneje opravičil, vodja NSi Jernej Vrtovec pa da je opravičilo sprejel. Tudi sam se je pridružil njegovemu stališču in ocenil, da je s tem "ping pong" zaključen.

Žavbi je medtem pojasnil, da ob samem incidentu ni bil v dvorani. Kot je dejal, je stal pred vrati, ko mu je Vrtovec povedal, kaj se je zgodilo. Kmalu zatem naj bi iz dvorane prišel še Aleksander Reberšek in navzoče označil za "prokleto bando". Vrtovcu se je za ravnanje Reberška opravičil, sam pa je opravičilo sprejel.

Cigler Kralj je medtem na vprašanje, ali se bo za izrečeno opravičil tudi poslanec Aleksander Reberšek, dejal, da so bile njegove besede izrečene v afektu ter da se je s svojimi zmerljivkami odzval na pred tem izrečene žaljivke njemu, ki "so ga prizadele".

Razpravljati bi morali o sistemski korupciji

Po mnenju vodje poslanske skupine Nove Slovenije pa sicer žaljivke niso osrednji problem. Kot pravi, je bistveno vprašanje vplivov in domnevnega onemogočanja širše javne razprave o sistemski korupciji. Prepričan je, da bi se morala razprava o teh temah odvijati tudi v bolj gledanih oddajah, ne le na komisijah, ki jih spremlja ožji krog javnosti.

Seja je bila sicer sklicana na zahtevo nepovezanih poslancev, na njej pa naj bi obravnavali predvsem gradnjo upravne stavbe Darsa. Po besedah Ciglerja Kralja je bila investicija sprva ocenjena na 19 milijonov evrov, po treh aneksih pa naj bi narasla na 30 milijonov, čeprav gradnja še ni zaključena. Izpostavil pa je tudi domnevni vpliv prve soproge Tine Gaber Golob pri kadrovanju na Darsu in na ministrstvu za kmetijstvo.

Preberi še Zaradi smernic, ki odvračajo od uživanja mesa, NSi za nujno sejo

Žavbi je očitke zavrnil. Poudaril je, da so se v Gibanju Svoboda sej udeleževali in da so bili pripravljeni razpravljati tudi o sistemski korupciji, zlasti na področju zdravstva. Dodal pa je, da so želeli vsebino predlagane točke "zgolj razširiti, ne pa je ožiti ali preprečiti razprave".

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

aleksander reberšek Aleš Lipičnik žaljivke parlament

Logar: Mi rušimo status quo in predvidljivost volitev

Kris, Urban, Karolina, Aleks ... komu vse smo že pomagali?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Po smrti moža je ujela postavnega poslovneža
Po smrti moža je ujela postavnega poslovneža
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534