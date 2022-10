Poslanca SDS naj bi fotografirala računalnik Sukičeve: 'Šokirana sem'

Do vdora v zasebnost naj bi prišlo po prekinjeni izredni seji DZ, ko so se v dvorani še zadrževali poslanke in poslanci. Takrat naj bi poslanca SDS Franc Breznik in Andrej Hoivik pristopila h klopem poslanske skupine Levica. Na klopeh omenjene stranke, takrat ni bilo nobenih članov stranke Levica. Takrat naj bi Hoivnik in Breznik privzdignila zaslon prenosnega računalnika poslanke in podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič . Poslanec Andrej Hoivik pa naj bi takrat s svojim mobilnim telefonom fotografiral zaslon Sukičevega prenosnika.

Dejanje je opazilo več poslancev različnih poslanskih skupin ter predstavnik ministrstva za delo. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda je poslanca Hoivika opozoril na nedopustno dejanje, po katerem sta se poslanca vrnila v svojo poslansko klop, je v elektronskem sporočilu, ki je bilo namenjeno predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič zapisal vodja poslanske stranke Levica Matej T. Vatovec. V stranki Levica so zaradi dejanja izrazili ogorčenje "nad nedopustnim in potencialno protizakonitim ravnanjem" in zoper poslanca SDS zahtevajo ustrezne ukrepe. V Levici so o dogodku seznanili tudi generalno sekretarko Državnega zbora go. Uršulo Zore Tavča. Prosili so jo, da preveri ali so dejanje poslancev SDS zabeležile tudi kamere velike dvorane.

Na Twitterju se je oglasil tudi poslanec stranke SDS Andrej Hoivnik. Ta je v objavi zapisal, da je "zaradi nereda" res odšel do mize poslanke Nataše Sukič, a zanika, da bi slikal zaslon njenega računalnika. Do prekinitve seje je prišlo po ostrih medsebojnih obtožbah med Klakočar Zupančičevo in Brankom Grimsom.