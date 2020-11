Poslanca SDS vložila kazensko ovadbo zaradi suma izdaje zaupnih podatkov ob nadzoru Knovsa

V primeru izdaje tajnih podatkov je bilo po njenih besedah kršenih več členov tako Kazenskega zakonika kot Zakona o tajnih podatkih, Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb in nenazadnje tudi poslovnik Knovsa.

"Iz medijev ste bili seznanjeni, da je bila 3. 11. 2020 imenovana nadzorna komisija, ki je opravila nenapovedan nadzor, o katerem ste lahko zelo natančno izvedeli, kaj je bil predmet nadzora in kje. Gre za izdajo podatkov. Glede na to, da se ve, kdo je bil v nadzorni skupini, je sum kaznivega dejanja precej zožan na posamezne osebe. V medijih so bile predstavljene nekatere podrobnosti, za katere niti člani Knovsa nismo vedeli, skratka bila je popolna zloraba Knovsa, ki se v neki demokratični družbi ne bi smela zgoditi, " je opisala poslanka Anja Bah Žibert.

Dejan Kaloh je medtem poudaril, da je kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov po 260. členu Kazenskega zakonika vložena zoper neznanega storilca. "Je pa res najverjetneje član Knovsa."

Pri nadzoru, ki je bil opravljen na Sovi, po njegovih besedah obstaja realna bojazen, da je bil ogrožen nacionalni interes Slovenije, "saj smo se pogovarjali tudi o nasilnih protestih, ki so se zgodili minuli četrtek, in se je operiralo z določenimi imeni". "Nekdo je o tem predhodno seznanil novinarje ali pa celo – bog ne daj – , je bil nekdo od članov Knovsa ozvočen, kar bi bila grozljivka na celi črti," je še dejal.

Povedal je, da je zagrožena kazen za izdajo tajnih podatkov do treh let zapora. "Člani Knovsa smo zavezani, da zadeve, ki jih pri nadzoru poizvedujemo, držimo zgolj in samo zase. Če se vsebina pojavi v medijih, je jasno, da je nekdo te tajne podatke izdal, kar je v pravni državi kaznivo dejanje,"je še dejal.

Poslanca SDS pa sta ob tem, kot kaže, pozabila, kako je potekal februarski nadzor Knovsa na NPU, ko so v stavbo zakorakali Žan Mahnič, Zvonko Černač in Branko Simonovič. "Prišli smo zaradi suma zlorabe obveščevalno-varnostnih služb s strani Marjana Šarca in Damirja Črnčeca z namenom pritiska in vplivanja na poslance in pa vodilne v strankah potencialne bodoče koalicije," je novinarjem naše hiše, ki jih je tja povabil kar sam, povedal Mahnič.

Trije člani komisije so se kar uro in pol pogovarjali tudi s tedanjo direktorico policijeTatjano Bobnar, za katero je Mahnič dejal, da je blokirala preiskavo, veliko prahu pa je dvignil tudi, ko ji je dejal, naj pomisli na svojo prihodnost.