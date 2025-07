Domačini pozivajo k ukrepom: kako odgovarjata poslanca Svobode in SDS?

Domačini Dobruške vasi pripovedujejo, da so bili osupli, ko je ob streljanju Romov na dvorišče hiše kilometer in pol stran v vasi Mihovica priletel izstrelek avtomatske puške. Policija storilca še išče, domačini pa pravijo, da so navajeni marsičesa, a da so zadnji primeri sodu izbili dno. V Ljudski iniciativi Šentjernej medtem od ministrov in poslancev zahtevajo, da ukrepajo. Kakšna je tukaj odgovornost politikov, da ne podpihujejo že tako razgrete razprave? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili poslanca Svobode Miha Lamuta in poslanca SDS Tomaža Lisca, ki sta komentirala tudi nedavno dogajanje okoli obrambnih izdatkov. Je bil referendum zgolj predvolilna predstava?