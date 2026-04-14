Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poslancem občutno višje plače, predsedniku DZ 8.800 evrov

Ljubljana, 14. 04. 2026 18.59 pred 11 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Rene Markič A.K.
Ustanovna seja državnega zbora

V novem sklicu parlamenta se bodo poslancem in ostalim funkcionarjem tudi občutno zvišale plače. Komu in za koliko?

Čez dve leti bi nekateri lahko prejemali tudi do 50 odstotkov višjo plačo od aktualne. Osnovna bruto plača poslancev, torej tistih, ki nimajo dodatnih zadolžitev, je v prejšnjem mandatu denimo znašala dobrih 4.100 evrov. Že z začetkom tega mandata se je bruto plača zvišala za dobrih 500 evrov, postopno pa se bo dvigala vse do leta 2028, ko bo osnova znašala slabih 6.400 evrov. Ob tem gre opozoriti, da gre za zneske poslancev brez dodatnih funkcij.

Denar
FOTO: Shutterstock

Najvišje izplačilo so v preteklem sklicu sicer prejemali Danijel Krivec in Jelka Godec iz SDS ter Nataša Avšič Bogovič iz Svobode. Vsi trije okoli 5.900 evrov bruto.

Učinke plačne reforme bodo občutili tudi drugi funkcionarji. V prejšnjem sklicu je tedanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič prejemala skupno povprečno okoli 6.420 evrov bruto. Osnovna bruto plača prve med poslanci je bila sicer nekoliko nižja. Z začetkom novega sklica se je ta plača že zvišala, Zoran Stevanović bo od 1. junija prejemal tako tisoč evrov več od prejšnje osnove, z letom 2028 pa bo njegova plača znašala dobrih 8.800 evrov.

Plača se bo za okoli tisoč evrov bruto zvišala tudi ministrom.

Ustanovna seja državnega zbora
FOTO: Aljoša Kravanja

PLAČE POSLANCEV BREZ DODATKOV

Prejšnji mandati - 4.112,74 evra

Aktualni mandat - 4.655,08 evra

Od 1. junija 2026 dalje - 4.926,25 evra

Od 1. januarja 2028 dalje - 6.372,51 evra

BRUTO PREJEMEK PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA

Prejšnji mandat - 6.087,86 evra

Aktualni mandati - 6.743,82 evra

Od 1. junija 2026 dalje - 7.071,80 evra

Od 1. januarja 2028 dalje - 8.821,04 evra

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
14. 04. 2026 19.43
Hitro so izglasovali večja korita!
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
14. 04. 2026 19.43
lol do leta 2028 bo lahko odprt safari na politiuke in javno sekto.....
Odgovori
0 0
Smuuki
14. 04. 2026 19.41
Bravo golob še en strel v koleno. Dvig plače svojim nasprotnikom. Sigurno obžaluje to dejanje
Odgovori
+1
1 0
Important notice
14. 04. 2026 19.37
Pa še delat niso začeli. Za vse ostale stvari pa čakajo ....
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641