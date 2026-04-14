Poslancem občutno višje plače, predsedniku DZ 8.800 evrov

Čez dve leti bi nekateri lahko prejemali tudi do 50 odstotkov višjo plačo od aktualne. Osnovna bruto plača poslancev, torej tistih, ki nimajo dodatnih zadolžitev, je v prejšnjem mandatu denimo znašala dobrih 4.100 evrov. Že z začetkom tega mandata se je bruto plača zvišala za dobrih 500 evrov, postopno pa se bo dvigala vse do leta 2028, ko bo osnova znašala slabih 6.400 evrov. Ob tem gre opozoriti, da gre za zneske poslancev brez dodatnih funkcij.

Najvišje izplačilo so v preteklem sklicu sicer prejemali Danijel Krivec in Jelka Godec iz SDS ter Nataša Avšič Bogovič iz Svobode. Vsi trije okoli 5.900 evrov bruto.

Učinke plačne reforme bodo občutili tudi drugi funkcionarji. V prejšnjem sklicu je tedanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič prejemala skupno povprečno okoli 6.420 evrov bruto. Osnovna bruto plača prve med poslanci je bila sicer nekoliko nižja. Z začetkom novega sklica se je ta plača že zvišala, Zoran Stevanović bo od 1. junija prejemal tako tisoč evrov več od prejšnje osnove, z letom 2028 pa bo njegova plača znašala dobrih 8.800 evrov.

Plača se bo za okoli tisoč evrov bruto zvišala tudi ministrom.