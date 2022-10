Poslancema SDS prenehalo članstvo v preiskovalni komisiji

Šetinc Paškova je povedala, da se je komisiji na podlagi pridobljene dokumentacije izrisal sum, da naj bi v času kampanje za volitve v DZ nekatera občinska podjetja iz občin, ki jih vodijo župani iz vrst SDS, načrtno financirala podjetja, ki so predmet preiskave.

Zato je preiskovalna komisija občine, občinska podjetja in druge državne organe prosila za pogodbe, povezane s temi posli. Ob tem sumijo, da so občine financirale politično kampanjo konkretne stranke, zato so za pričo povabili še enega župana in direktorja enega od občinskih podjetij, ki je bil tudi na listi te stranke, je dejala Šetinc Paškova.

Med priče je preiskovalna komisija imenovala tudi Magyarja, saj je bil v času letošnjih državnozborskih volitev župan občine Lendava. Občina je v tem času tudi nakazovala sredstva podjetju Nova obzorja, je opozorila predsednica preiskovalne komisije. Magyar in njegov poslanski kolega Žan Mahnič sta bila oba člana preiskovalne komisije, s tem ko sta bila danes imenovana med priče, sta bila iz dela preiskovalne komisije izločena.

O tem bo Šetinc Paškova obvestila DZ in poslanski skupini SDS predlagala, naj preiskovalno komisijo dopolni s člani, ki niso v konfliktu interesov, kot ga določa 3. člen zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji. Dodala je, da je člane že na ustanovni seji preiskovalne komisije pozvala, naj se izjasnijo, ali so v kakršnem koli konfliktu interesov s temeljem preiskave in ali bi lahko bili imenovani za priče.

Kot je še povedala, je trenutno najbolj v ospredju financiranje stranke SDS, če pa se bo izkazalo, da so v sumljive načine financiranja vpete tudi druge stranke, se bo preiskava razširila še nanje. Šetinc Paškova ob tem meni, da je financiranje strank zakonsko slabo urejeno, "da so se politične stranke primorane na tak čuden način financirati". Kot pravi, je cilj preiskovalne komisije na koncu spremeniti zakonodajo.

Član preiskovalne komisije iz kvote NSi Aleksander Reberšek je kritiziral glasovanje koalicijske večine na preiskovalni komisiji, na podlagi katerega sta bila dva njena člana s sklepom imenovana za priči. "Smo mnenja, da gre za nedemokratično rešitev, kateri sem tudi sam osebno nasprotoval," je dejal Reberšek.

Na naslednji seji poslanske skupine NSi bo zato predlagal, da iz preiskovalne komisije izstopijo. Ob tem je Reberšek nakazal, da bi NSi lahko dodala poslanske podpise stranki SDS za ustanovitev nove preiskovalne komisije. Vendar to pogojuje s tem, da SDS imenuje svoje člane v komisijo za nadzor javnih financ in v komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. "Takoj ko bodo to storili, bomo mi prispevali svoje podpise," je sklenil Reberšek.