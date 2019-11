Poslanci bodo glasovali o proračunu

Poslanci so razpravo o predlogu proračunov začeli v torek, ko je finančni minister Andrej Bertoncelj povedal, da ohranjata visoko raven socialne varnosti, med drugim se lahko pohvalita tudi z razvojno komponento. Izpostavil je proračunski presežek, ki bo omogočil opazno zmanjšanje dolga, ter dejal, da gre za enega najboljših proračunov med evrskimi državami.

V opoziciji teh odlik v obravnavanih dokumentih ne vidijo. Kot so opozarjali v razpravi, bi bil zdaj primeren čas za reforme, teh pa vlada ni predvidela. Svoje glasove so kljub temu obljubili v SNS. V koalicijskih strankah so z načrti vlade zadovoljni, bi pa v nekaterih omilili fiskalno pravilo, da bi bilo več denarja za investicije.