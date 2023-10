'Kdor je rekel, da so novinci v politiki sami sebi namen, naj se nad izrečenim zamisli'

"Take odločitve niso nikoli lahke in tudi tokrat je tako, a kot predsednik vlade moram poskrbeti, da ekipa deluje usklajeno in za zastavljenimi cilji," je pred glasovanjem povedal Golob, ki se je ministrici zahvalil za ves trud, sodelovanje in vse, kar je naredila dobrega.

Ministrica sama ni želela odstopiti, saj da naj o njeni razrešitvi odloča DZ, ki jo je tudi imenoval. Pri tem bo vztrajala, je zatrdila ob vprašanju, ali bo morda sledila nekaterim ministrom, ki so v preteklosti odstopili tik, preden bi o tem odločal DZ.

"Želim si, da funkcijo čim prej zasede stalni minister"

Pred glasovanjem je ministrica očitke glede neustreznega ravnanja uprave za varno hrano zavrnila in dejala, da uprava izvaja nadzor nad vsemi izvajalci dejavnosti. "V primeru ugotovljenih neskladij v sklopu uradnega nadzora vzorcev sadja na ostanke pesticidov iz Srbije, je uprava izvedla še dodatne aktivnosti. Zadržala je 17 pošiljk, od tega je bila ena neskladna," je povedala Šinkova. Po njenih besedah je bilo od 1. avgusta odvzetih 25 vzorcev sadja in 78 vzorcev zelenjave, povečali pa so tudi število izrednih inšpekcijskih nadzorov pri nosilcih živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo z distribucijo sadja in zelenjave. "Zagotovim lahko, da je bil nadzor uprave učinkovit," je zatrdila Šinkova in izpostavila, da je pri svojem delu v ospredje vedno postavila strokovnost, zakonitost in poštenost.

"Za resor kmetijstva, gozdarstva in prehrane, primernejši naziv bi bil 'hrane', si želim, da funkcijo čim prej zasede stalni minister, saj je resor kompleksen in potrebne so dnevne odločitve vodstva o pomembnih vprašanjih," je dejala Šinkova in opozorila na izzive evropske kmetijske politike v prihodnje in kmetije, ki so jih prizadele avgustovske poplave.

"Naj končam s stavkom, ki ga je pred kratkim izrekel nekdo: 'Novinci v politiki ostanejo sami sebi namen.' Res je, in tisti, ki ga je izrekel, naj se nad izrečenim stavkom zamisli," je zaključila Šinkova in dodala, da ni imela želje po oblasti in se ni strankarsko borila za položaje, k sodelovanju pa da je bila povabljena. "Verjela sem, da je stvari mogoče narediti boljše, a iz različnih razlogov to ne gre, kot bi si želeli."