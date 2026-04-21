Poslanci bodo glasovali o podpredsedniku in delovnih telesih DZ

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v ponedeljek na prvi seji kolegija napovedal, da bodo na današnji prvi izredni seji DZ volili največ dva podpredsednika DZ, saj trenutno ni jasno, katera bo največja opozicijska poslanska skupina, ki ji pripada eno podpredsedniško mesto.

Poslanske skupine lahko kandidate za podpredsednika predlagajo do 9.30. O kandidatih se bodo pogovarjali na sejah poslanskih skupin pred tem.

Vodje poslanskih skupin so na kolegiju predsednika DZ pripravili tudi predlog o ustanovitvi treh začasnih delovnih teles DZ. Soglasni so bili pri predlogu za ustanovitev odbora za zadeve EU, odbora za zunanjo politiko in skupnega odbora.

Pri določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teh teles pa se je zapletlo, saj se v Svobodi, SD ter Levici in Vesni niso strinjali z razrezom. Menijo, da ne sledi razmerju med parlamentarnimi strankami glede na volilni izid. Stevanović je ob tem pojasnil, da gre za začasne odbore in da "bo še vse upoštevano, kar se volilnega rezultata tiče".

Po predlogu bi SDS prevzela vodenje skupnega odbora in odbora za zunanjo politiko, vodenje odbora za zadeve EU pa bi pripadlo poslanski skupini NSi, SLS in Fokus.