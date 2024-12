Poslanci o razrešitvi Klakočar Zupančičeve in Klampferjevi kot ministrici

Nesoglasja med opozicijskima strankama in predsednico DZ so postala stalnica tega sklica DZ, predlog za razrešitev Urške Klakočar Zupančič pa je sledil postopanju predsednice DZ ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga predlagali v SDS.

Ti Klakočar Zupančičevi očitajo kršenje poslovnika DZ, ki določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo, Klakočar Zupančičeva pa je to storila pred potekom 30-dnevnega roka.

V predlogu za razrešitev so sicer predlagatelji, ob poslancih SDS so podpise prispevali tudi poslanci NSi, med očitki med drugim nanizali tudi grožnje poslancem in oviranje ustanovitve preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zaradi tega je opozicija že jeseni Klakočar Zupančič tudi kazensko ovadila.