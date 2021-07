Poslanci bodo odločali o Andrijaničevi kandidaturi za ministra

Mark Boris Andrijanič bo, če mu DZ danes prižge zeleno luč, usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije. V ta namen se ustanavlja tudi služba vlade za digitalno preobrazbo. Pred izredno sejo DZ bo kandidata, ki je iz kvote NSi, že zjutraj zaslišal parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Da nasprotujejo Andrijaničevemu imenovanju, so že sporočile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Čeprav nekatere pritrjujejo pomenu digitalizacije, pa se jim zdi za to potezo politično povsem neprimeren trenutek in preusmerjanje pozornosti.

Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo predlog za Andrijaničevo imenovanje dobil zadostno podporo. "Ne gre za politično odločitev," je v četrtek dejal na skupni novinarski konferenci s predsednikoma NSi in SMC Matejem Toninom in Zdravkom Počivalškom. Kot je dodal, je v našem skupnem interesu, da Slovenija čim prej postane čim bolj digitalna ter da sredstva iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost uporabi čim bolj produktivno.