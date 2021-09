Poslanci bodo odločali o globah za nedostojno vedenje in zakonu o živalih

Novela zakona o varstvu javnega reda in miru je v postopku obravnave v javnosti dvignila veliko prahu. V koaliciji so namreč sprva predlagali dopolnilo, s katerim je bila predvidena globa od 500 do 1000 evrov za tistega, ki "se prepira, vpije ali se nedostojno vede" do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih.