Poslanci bodo odločali o imenovanju Janeza Poklukarja za ministra za zdravje

Janez Poklukar,ki je v preteklosti vodil jeseniško bolnišnico in Univerzitetni klinični center Ljubljana in bo v primeru večinske podpore navzočih poslancev postal minister, je prejšnji teden v predstavitvi svoje vizije zdravstva pred parlamentarnim odborom poudaril, da je cilj univerzalno, široko dostopno javno zdravstvo. Izpostavil je potrebo po krepitvi primarne zdravstvene ravni, zlasti dela zdravstvenih domov, jasni ločitvi dela v javnem in zasebnem zdravstvu.