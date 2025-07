Poslanci bodo po vetu DS ponovno odločali o treh zakonih

Za potrditev zakonov mora glasovati 46 poslank in poslancev.

Državni svet je na torkovi seji izglasoval veto na štiri zakone. Veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so svetniki izglasovali, ker menijo, da bi se morali kot družba in posamezniki vprašati, ali je prav, da se postavimo na stran spodbujanja smrti namesto življenja.

Sprejeli so tudi veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Večina jih meni, da zakon ne bo zagotovil večje dostopnosti medicinske konoplje za bolnike in ne bo pozitivno vplival na samooskrbo z medicinsko konopljo.

Veto na novelo zakona o zaščiti živali pa je DS med drugim izglasoval zaradi predvidene prepovedi reje kokoši v kletkah z letom 2029 ter kastracije pujskov brez anestezije in protibolečinskih sredstev.